La Camera illuminata con il tricolore celebra gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, il video
Celebrazione dell'Assemblea Costituente: Montecitorio si illumina di tricolore per 80 anni di storia repubblicana
80 anni esatti dalla prima seduta dell’Assemblea Costituente. Tra ieri sera e oggi viene proiettato il tricolore sulla facciata del palazzo di Montecitorio con il richiamo al 25 giugno 1946, a sottolineare che i luoghi della Camera furono protagonisti e ‘spettatori’ di tutte le fasi fondamentali per la costruzione dell’Italia repubblicana: dalle riunioni della Consulta nazionale alla proclamazione dei risultati del Referendum istituzionale, dall’insediamento ai lavori dell’Assemblea costituente e dei suoi organi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.