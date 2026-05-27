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Sullo scranno 14, all’estrema sinistra della quarta fila dell’emiciclo della Camera da oggi c’è una targa in memoria della lotta per la democrazia di Giacomo Matteotti e del suo sacrificio. Lo scranno a lui intitolato fu quello da cui il 30 maggio del 1924 il parlamentare socialista pronunciò il discorso che portò al suo rapimento e al suo assassinio per mano fascista. Fontana ha proposto all’Aula un minuto di silenzio dopo il quale i deputati hanno omaggiato la memoria di Matteotti con un applauso. Ma l’Aula durante il disvelamento della targa non era affatto piena, con banchi vuoti in particolare nell’emiciclo della maggioranza.