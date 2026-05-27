La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il video dell'inaugurazione della targa in suo onore
Inaugurata una targa alla Camera per onorare Giacomo Matteotti e il suo sacrificio per la democrazia
Sullo scranno 14, all’estrema sinistra della quarta fila dell’emiciclo della Camera da oggi c’è una targa in memoria della lotta per la democrazia di Giacomo Matteotti e del suo sacrificio. Lo scranno a lui intitolato fu quello da cui il 30 maggio del 1924 il parlamentare socialista pronunciò il discorso che portò al suo rapimento e al suo assassinio per mano fascista. Fontana ha proposto all’Aula un minuto di silenzio dopo il quale i deputati hanno omaggiato la memoria di Matteotti con un applauso. Ma l’Aula durante il disvelamento della targa non era affatto piena, con banchi vuoti in particolare nell’emiciclo della maggioranza.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.