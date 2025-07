Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e una misura cautelare in carcere sono il risultato di un’operazione congiunta delle forze dell’ordine a Caserta, dove due pregiudicati sono stati fermati per minacce aggravate dal metodo mafioso e detenzione e uso illegale di armi da fuoco. I fatti sono avvenuti lo scorso marzo a Castel Volturno, quando i due indagati hanno sparato contro l’abitazione e l’auto di una cittadina straniera, ex compagna di uno dei fermati, per poi minacciare anche il suo attuale convivente. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e condotta dalla Polizia di Stato di Caserta e dai Carabinieri di Mondragone.

Le indagini e l’operazione delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio dopo l’episodio avvenuto a Castel Volturno nel mese di marzo. Intorno alle 13.00, due uomini a bordo di un’autovettura si sono recati presso l’abitazione della vittima, una cittadina straniera residente nella zona. Una volta giunti sul posto, il passeggero, armato di un’arma lunga – probabilmente un fucile da caccia – ha attirato l’attenzione della donna con una minaccia verbale, per poi esplodere due colpi d’arma da fuoco contro il muro di cinta e contro una piccola utilitaria parcheggiata all’esterno dell’abitazione.

La dinamica dell’agguato

Dopo aver sparato, i due indagati si sono allontanati temporaneamente dal luogo dell’aggressione, insieme agli occupanti di un secondo veicolo che avrebbe svolto funzioni di copertura. Tuttavia, a distanza di pochi minuti, lo sparatore è tornato sul posto, questa volta puntando il fucile all’altezza d’uomo verso il convivente della parte lesa, intensificando così la minaccia e il clima di terrore nei confronti della vittima e del suo compagno.

Il contesto criminale e i legami con la camorra

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile di Caserta e dai Carabinieri di Mondragone hanno permesso di identificare i responsabili dell’azione criminale. Gli investigatori hanno accertato che i due arrestati risultano legati al clan camorristico dei “Casalesi”, una delle organizzazioni mafiose più radicate e pericolose della provincia di Caserta. Il clan, noto per la sua influenza sul territorio e per le attività illecite, continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica e per l’ordine sociale.

Le accuse e la misura cautelare

Nei confronti dei due indagati è stata eseguita la misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse contestate sono gravi: minaccia aggravata dal metodo mafioso, detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, e spari in luogo abitato e lungo la pubblica via. L’azione violenta è stata indirizzata contro una donna, ex compagna di uno dei due arrestati, e contro il suo attuale convivente, con l’obiettivo di intimidire e rafforzare il controllo mafioso sul territorio.

La posizione degli indagati e le garanzie processuali

Va sottolineato che il provvedimento eseguito rappresenta una misura cautelare, adottata nella fase delle indagini preliminari. I destinatari della misura sono attualmente sottoposti a indagine e, come previsto dalla legge, sono da considerarsi presunti innocenti fino a una eventuale sentenza definitiva. Sono inoltre ammessi tutti i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento giudiziario.

Il ruolo della Direzione Distrettuale Antimafia

L’operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha diretto le attività investigative e ha richiesto l’emissione della misura cautelare. La DDA svolge un ruolo fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata, assicurando un’azione incisiva e tempestiva contro i fenomeni mafiosi che minacciano la sicurezza dei cittadini e la legalità nelle province campane.

La risposta delle istituzioni e l’impegno per la sicurezza

Le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nella prevenzione e nel contrasto della criminalità organizzata, sottolineando l’importanza della collaborazione tra Polizia di Stato e Carabinieri. L’operazione condotta a Caserta rappresenta un segnale forte nella lotta contro le intimidazioni mafiose e nella tutela delle vittime di minacce e violenza.

Conclusioni

L’arresto dei due pregiudicati legati al clan dei Casalesi conferma la determinazione delle istituzioni nel contrastare ogni forma di intimidazione mafiosa e di violenza armata. L’episodio di Castel Volturno evidenzia la necessità di mantenere alta l’attenzione su fenomeni di criminalità che colpiscono non solo le vittime dirette, ma l’intera collettività. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire giustizia alle persone coinvolte.

