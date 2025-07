La cantante Rebecca Baby scopre il seno dopo una molestia al concerto: "Il mio coraggio, la sua vergogna"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

A seno nudo sul palco, per l’intera durata del concerto. È il gesto provocatorio di Rebecca Baby, cantante della rock band francese Lulu Van Trapp. La scelta di esibirsi in topless è la risposta alle molestie subite dalla performer durante un’esibizione: mentre cantava tra il pubblico, due uomini l’hanno bloccata e palpata. “Ho trasformato la mia aggressività nella sua vergogna” ha spiegato Rebecca Baby sui social.

Le molestie durante il concerto

Tra gli artisti del festival Le Cri de la Goutte, a Chézery-Forens, in Francia, c’era anche la rock band Lulu Van Trapp.

La cantante del gruppo, Rebecca Baby, è scesa dal palco per cantare in mezzo al pubblico del pit, come già fatto molte altre volte.

Getty Images Rebecca Baby in concerto con i Lulu Van Trapp

Arrivata tra la folla, ha raccontato la performer sul proprio profilo Instagram, “mi sono sentita subito in pericolo”.

“C’erano solo ragazzi super eccitati, – scrive – mi hanno afferrata, uno di loro mi ha preso il braccio e non voleva lasciarmi andare. E poi, mentre avevo una mano che teneva il microfono e l’altra tenuta da questo ragazzo, un altro mi ha afferrato il seno”.

Rebecca Baby canta a seno nudo

Scossa e spaventata, Rebecca Baby è tornata sul palco, trovando la forza di portare avanti l’esibizione.

Interrompere il concerto per lei avrebbe rappresentato una sconfitta. Ha scelto di “trasformare la mia aggressività nella sua vergogna”.

Ha scelto di togliere la maglietta e restare a seno nudo, per cambiare la narrazione: “Tremo, galleggio, ma l’istinto di alzarmi in piedi e di mettere questo atto sotto i riflettori è più forte di qualsiasi cosa”.

La molestia non ha nulla a che fare con ciò che si indossa, è il molestatore ad attuare la sessualizzazione della vittima:

Resterò in topless finché non sarà normale. Finché il vostro cervello non si abituerà al fatto che non è sessuale. Il mio coraggio, la sua vergogna.

La solidarietà sui social

Il primo post in cui Rebecca Baby raccontava la molestia subita è stato rimosso da Instagram, ma presto divenuto virale tra i fan della band.

Rebecca è diventata un esempio di forza di fronte ai soprusi: “Mi sono spogliata nuda in quanto donna femminista, non per esibirmi”.

Nel corso dell’esibizione, sono stante molte le donne tra il pubblico che, in segno di solidarietà, hanno scelto di togliere la maglietta.

L’obiettivo dei Lulu Van Trapp sarà quello di “garantire che anche i pit e il mondo del rock in generale siano sicuri”.

“Riprendiamoci lo spazio, sia sul palco che nel pit. – promette – Questa sarà la priorità durante i nostri concerti”.