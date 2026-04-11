La capsula Orion di Artemis II ritorna sulla Terra, ammaraggio nell'Oceano Pacifico e astronauti recuperati

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il viaggio della missione Artemis II si è ufficialmente concluso. La capsula Orion ha fatto rientro sulla Terra, ammarando nell’Oceano Pacifico al largo delle coste della California. Tutto è andato secondo i piani: la navicella è arrivata in acqua placidamente grazie ai paracadute ed è stata recuperata agganciandola a imbarcazioni speciali. I quattro astronauti a bordo sono risultati in buone condizioni di salute. Ma con un “imprevisto” in mare aperto.

La fine della missione Artemis II, come è andata

La missione della Nasa si è rivelata un successo pieno. A 56 anni dal volo dell’Apollo 8 che portò un equipaggio nell’orbita della Luna, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen possono dirsi decisamente soddisfatti dei risultati ottenuti.

Artemis II “è stata una missione perfetta“, ha commentato l’amministratore capo della Nasa Jared Isaacman. Proiettando il programma già verso la prossima esaltante tappa.

ANSA

I dati raccolti in questa missione, ha aggiunto, “sono preziosi per preparare la missione Artemis III” alla quale, già dal 20 aprile, si comincerà a lavorare presso il Kennedy Space Center.

L’arrivo degli astronauti della Orion e “l’imprevisto” in mare

L’ammaraggio della capsula Orion si è svolto secondo i piani e gli astronauti sono tornati alla vita terrestre dopo 10 giorni passati nello Spazio. Approdati nelle acque al largo di San Diego, però, si sono trovati di fronte a un “fuori programma”.

Secondo il programma prestabilito, sarebbero dovuti rientrare a bordo della nave di recupero. La presenza di forti correnti marittime ha invece reso difficoltoso il rientro.

Alla fine si è deciso di recuperare i quattro esploratori spaziali tramite i gommoni che sono serviti a riaccompagnare la capsula all’imbarcazione. Così, mentre il personale medico effettuava già i primi controlli sugli astronauti, i sommozzatori lavoravano per agganciare i gommoni alla navicella.

Poco dopo dal centro di controllo della Nasa si è levata la più storica e celebri delle frasi: “Houston, abbiamo un problema”. Ma stavolta di ben minore entità rispetto alla missione Apollo.

Il direttore di volo ha richiamato il personale di recupero che intanto si era allontanato. A oltre un’ora e mezza dall’ammaraggio non c’è stata altra soluzione che far uscire i quattro astronauti dalla capsula, aiutandoli a salire sui gommoni.

Il messaggio di Trump agli astronauti: “Orgoglioso di voi”

Anche Donald Trump ha assistito in diretta all’ammaraggio di Artemis II. Impegnato a un evento Maga in Virginia, il presidente americano ha fatto allestire appositamente un grande monitor per tutti i presenti.

“Congratulazioni al grande e talentuosissimo equipaggio di Artemis II. L’intero viaggio è stato spettacolare, l’atterraggio è stato perfetto e, in qualità di presidente degli Stati Uniti, non potrei esserne più orgoglioso! Non vedo l’ora di vedervi tutti presto alla Casa Bianca. Lo rifaremo e poi, prossimo passo: Marte“, ha poi scritto il tycoon sul social Truth.