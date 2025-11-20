Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata scoperta una agenzia di scommesse clandestina nel quartiere San Cristoforo di Catania, dove il titolare, un pregiudicato di 35 anni, è stato denunciato per esercizio abusivo di raccolta scommesse e violazioni alla normativa sui giochi. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito per contrastare le attività illegali legate al gioco d’azzardo.

Controlli mirati nel quartiere San Cristoforo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione degli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania si è concentrata negli scorsi giorni sul quartiere San Cristoforo. I poliziotti hanno intensificato i controlli per garantire il rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza, con particolare riguardo alla prevenzione e al contrasto delle attività illegali connesse al gioco d’azzardo.

L’indagine: dalla cartoleria all’agenzia clandestina

L’operazione ha preso avvio quando gli agenti della Squadra Amministrativa hanno notato un insolito via vai di clienti presso una cartoleria della zona. Questo comportamento sospetto ha spinto i poliziotti ad avviare una specifica attività investigativa e di osservazione, finalizzata a comprendere la natura reale dell’attività svolta all’interno dell’esercizio commerciale.

Scoperta l’attività illecita

Gli accertamenti condotti hanno permesso di scoprire che, dietro la facciata della cartoleria, si celava una vera e propria agenzia di scommesse clandestina. L’attività veniva svolta in totale assenza delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza, in violazione della normativa vigente.

Scommesse per conto di bookmaker stranieri

Le indagini hanno inoltre rivelato che le scommesse venivano raccolte per conto di bookmaker stranieri privi di concessione ad operare in Italia. In questo modo, l’intera attività sfuggiva ai controlli previsti dalla normativa di settore e si sottraeva alla vigilanza fiscale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.M.).

Denunciato il titolare dell’esercizio

Il titolare della cartoleria, un pregiudicato catanese di 35 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo di raccolta scommesse e per violazioni alla normativa sui giochi. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

