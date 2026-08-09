La casa della famiglia nel bosco a Palmoli meta turistica: è boom di curiosi nei luoghi dei casi di cronaca

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La famiglia nel bosco non ha pace neanche in piena estate. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha raccontato come i posti abitati dalla famiglia Trevallion-Birmingham nelle ultime settimane siano presi d’assalto dai turisti che arrivano nella contrada Mandola con l’obiettivo di vedere l’abitazione dove i membri del nucleo familiare vivevano prima che fossero divisi dai giudici.

Famiglia nel bosco, boom di turisti a Palmoli

Torna il cosiddetto turismo nero nell’estate del 2026. Com’era capitato in passato, anche quest’anno sono tanti i curiosi che decidono di passare il loro tempo alla ricerca dei posti più citati nei recenti e noti casi di cronaca.

A farne le “spese” questa volta è Palmoli, piccolo centro in provincia di Chieti, Abruzzo, dove si è stabilita quella che è ormai diventata celebre come la famiglia nel bosco, protagonista della cronaca nostrana degli ultimi mesi. Da più di otto mesi, ormai Catherine Birmingham e Nathan Trevallion campeggiano su giornali e siti e sono al centro di servizi quasi quotidiani nei programmi tv, un interesse che non accenna a scemare, come testimoniato dalle visite dei turisti.

La casa Trevallion-Birmingham presa d’assalto: arrivano anche i droni

È infatti boom di visitatori per il casolare dove vivevano i Birmingham-Trevallion. A raccontarlo sono i giornali del luogo e il sindaco che ha spiegato come tanti si siano addentrati nel bosco per andare a vedere da vicino i luoghi diventati noti in tv e online, per avvistare proprio i protagonisti della vicenda o quanti gli ruotano attorno, persino gli animali della famiglia come il cavallo o l’asino.

“Tutti vogliono vedere la casa nel bosco. C’è stato un incremento delle presenze anche giornaliere. Qualcuno è arrivato persino armato di droni per riprendere la zona dall’alto, e ho dovuto mandare la polizia locale perché così violavano la privacy dell’attività familiare dei due genitori. Devo ammettere però che tanta curiosità è servita a far scoprire e apprezzare questi luoghi”, ha dichiarato il primo cittadino a Libero e Mediaset.

Una dinamica non nuova ma che spinge gli abitanti del posto a difendersi dall’ingerenze nella loro vita quotidiano e che può facilmente sforare. Diversi turisti, infatti, si sono spinti fino alla struttura protetta di Vasto, quella dove sono ospiti ora i piccoli della famiglia dopo che sono stati allontanati dai loro genitori per la decisione dei giudici dell’Aquila (qui le ultime sulla vicenda).

Il turismo nero, cos’è e che centrano i casi di cronaca: i precedenti

Palmoli – e più precisamente la contrada Mandola – sono diventati quindi delle mete turistiche a causa della famiglia nel bosco. Ma, come detto, il turismo nero da anni si fa strada e prospera in quei luoghi diventati poi simbolo di alcune delle vicende di cronaca più discusse e nell’occhio del ciclone nel corso degli anni.

Era accaduto in passato quando i curiosi visitavano Brembate di Sopra, Cogne, Novi Ligure, Avetrana o Garlasco e continua ad accadere anche oggi.

La differenza è che, com’è normale che sia, sono cambiati i luoghi dove si recano i turisti. Da Palmoli al ponte sul Trigno, il cui crollo per il maltempo ha comportato la scomparsa di Domenico Racanati, disperso dal 2 aprile, fino a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove una madre e una figlia sono morte avvelenate con la ricina, sono queste le nuove mete turistiche, le nuove attrazioni per l’estate 2026.