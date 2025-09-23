La casa di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna occupata da oltre tre anni: chi è la donna all'interno

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Da tre anni una donna di nome Samia occupa abusivamente la casa di Ivano Michetti, musicista dei Cugini di Campagna. Nonostante ci sia una sentenza del tribunale a favore dell’artista, che ordina alla donna di lasciare l’immobile, per ora nulla è stato risolto. Samia continua a dimorare a Roma nell’appartamento in questione.

Cugini di Campagna, Ivano Michetti e la casa occupata da Samia

Il musicista ha contattato il programma di Rete4 Fuori dal Coro per mettere nuovamente i riflettori sulla vicenda relativa alla casa occupata da Samia.

Nel 2022 Michetti ha affittato l’appartamento a Kawa, un inquilino iracheno. Tutto è filato liscio fino a quando Kawa è partito per le vacanze, lasciando la casa a un conoscente.

IPA Ivano Michetti

Quando è rientrato dalle ferie, ha trovato nella dimora Samia. La donna, dopo aver cambiato serratura, si è stabilita nell’immobile. Ancora oggi vive nella casa, occupandola.

Cosa dice la sentenza del Tribunale di Roma

La vicenda è anche stata discussa a livello giudiziario. Una sentenza del Tribunale emessa ad aprile 2024 ordina a Samia di reintegrare Ivano Michetti e Kawa nell’immobile, lasciandolo libero.

A distanza di un anno e mezzo da quanto stabilito dal Tribunale, nessuno ha fatto rispettare la sentenza.

Le telecamere di Fuori dal Coro hanno intercettato Samia, chiedendole perché non se ne vada. “Tu sei una stro**a… Se ti avvicini ti meno. Cosa vuoi da me?”, ha risposto la donna, quando la giornalista della trasmissione di Rete4 le ha chiesto spiegazioni sull’occupazione della casa.

“Io non esco, non me ne vado – ha urlato sempre Samia rivolgendosi alla collaboratrice di Fuori dal Coro -. La casa è mia. Trovatemi una casa e io esco. Ogni giorno vieni a rompermi, io non esco. Non sono abusiva. Vaffanc**o”.

Samia ha anche lanciato oggetti contro la troupe del talk. Uno ha colpito un operatore alla testa. Fortunatamente l’uomo non ha riportato gravi traumi. C’è anche stata una manata della donna nei confronti della giornalista che, dopo essere stata colpita, ha iniziato a perdere sangue dal naso.

Ivano Michetti: “Al governo datevi da fare”

A Ivano Michetti è stato mostrato il filmato. “Datevi da fare al governo… Ma volete muovervi? Eddai…”, lo sfogo del membro dei Cugini di Campagna che si è augurato che la situazione possa essere risolta rapidamente.