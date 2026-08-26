La casa di Noemi Impellizzeri a Riposto "era destinata ai figli", la rivelazione di una cugina

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La casa di via Circumvallazione, a Riposto (Catania), in cui Noemi Impellizzeri ha incontrato la morte, “era destinata ai figli”. A raccontarlo alle telecamere di Prima Tv, emittente locale, è Luana, una cugina della vittima. Oggi, però, “la casa è ridotta a un disastro”. Il corpo della 34enne, infatti, è stato trovato impiccato e all’interno dell’abitazione era divampato un incendio. “Ognuno sa, sarà la giustizia a parlare”, aggiunge Luana.

Parla la cugina di Noemi Impellizzeri

Mercoledì 26 agosto le telecamere di Prima Tv hanno raggiunto Luana, una cugina di Noemi Impellizzeri, che alle notizie sulla morte della 34enne ha aggiunto un dettaglio straziante.

“Quella casa era destinata ai figli, ora la casa è ridotta a un disastro“. Noemi, infatti, era madre di tre figli, e sono “bimbi con delle problematiche”, racconta Luana. Uno dei figli ha 14 anni.

Lo strazio è vedere un luogo destinato al futuro dei ragazzi distrutto nonostante “tutto quello che ha fatto mia zia per quella casa”.

Di questa vicenda “ognuno sa”, dice Luana, ma “sarà la giustizia a parlare”. Le fiamme “hanno toccato le travi”, dunque restituire agibilità all’abitazione potrebbe richiedere tempi lunghi.

I dubbi della sorella della vittima

Nel corso della puntata di Ore 11 andata in onda su Canale 5, l’inviata Carmen La Gatta ha raccolto la testimonianza della sorella di Noemi Impellizzeri. Nella vicenda, ricordiamo, a non convincere è la posizione del compagno della vittima.

La sorella di Noemi, infatti, fa presente che lui “non ha detto dove o come si trovasse qui” e conferma che l’uomo sarebbe stato visto in via Circumvallazione alle 2 del mattino di domenica 23 agosto. “So che era in cucina“, ha rivelato la sorella che non nasconde di non credere alla versione fornita dall’uomo: “Troppe cose non coincidono“.

Il giallo di Riposto, i dubbi sul suicidio

I fatti risalgono alle 4:30 del mattino di domenica 23 agosto, quando una vicina ha notato del fumo provenire dall’abitazione di Noemi Impellizzeri. La donna ha lanciato l’allarme e i vigili del fuoco, una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato la donna impiccata con le fiamme che lambivano appena il corpo.

Dall’autopsia condotta dal medico legale Giuseppe Ragazzi sono emersi elementi che escluderebbero il gesto volontario, ma per avere più risposte bisognerà attendere gli esami istologici e tossicologici. Il compagno ha raccontato di essere entrato nell’abitazione di Noemi e di essere uscito subito una volta scoperto il corpo. Subito dopo ha avvertito il fratello della donna e insieme sono tornati in via Circumvallazione, dove nel frattempo erano arrivati i vigili del fuoco. Sul caso indaga la Procura di Catania.