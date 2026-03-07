Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti tre arresti dai Carabinieri di Pianezza nel pomeriggio di giovedì 5 marzo a La Cassa, in provincia di Torino, dove sono stati fermati tre uomini già noti alle forze dell’ordine. I soggetti sono stati bloccati dopo aver tentato la fuga a bordo di un’auto allestita per simulare un mezzo delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di commettere furti e truffe in abitazioni della zona.

Il controllo e la fuga: i fatti secondo i Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato nel pomeriggio di giovedì 5 marzo, quando una pattuglia impegnata in un controllo di routine tra via Avigliana e via Don Carlo Terando, nel comune di La Cassa, ha notato un uomo che camminava velocemente, indossando mascherina e guanti. Alla vista dei militari, l’uomo è salito in fretta su un’utilitaria parcheggiata con le quattro frecce accese, dove lo attendevano altri due individui.

Il conducente, nel tentativo di eludere il controllo, ha speronato l’auto dei Carabinieri e ha cercato di darsi alla fuga. Tuttavia, grazie anche all’arrivo di altri equipaggi in supporto, i militari sono riusciti a bloccare i tre uomini prima che riuscissero a scappare.

La scoperta dell’auto civetta e del materiale sospetto

Durante la perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno scoperto che l’utilitaria era stata modificata per assomigliare a un’auto “civetta” delle forze dell’ordine. All’interno del veicolo sono stati trovati un sistema di segnalazione acustica simile a una sirena bitonale e un lampeggiante blu applicato su un’aletta parasole.

Nel bagagliaio, i militari hanno rinvenuto numerosi strumenti comunemente utilizzati per commettere furti e truffe: ricetrasmittenti, targhe contraffatte, smerigliatrici, un palanchino artigianale in ferro, una cesoia e un tronchese. Il materiale ha subito fatto sospettare che i tre avessero appena portato a termine un furto.

Il collegamento con il furto a Val della Torre

Il sospetto dei militari si è rafforzato quando, durante la perquisizione, sono stati trovati anche una chitarra acustica ancora nella sua custodia, un sacchetto contenente monete per un valore di oltre 700 euro, alcuni monili in oro e una borsetta da donna. Le successive indagini hanno permesso di collegare questi oggetti a un furto avvenuto poco prima in una villetta nel vicino comune di Val della Torre, ai danni di una famiglia.

Il proprietario dell’abitazione, avvisato dai Carabinieri, ha riconosciuto la refurtiva e ha sporto denuncia per il furto subito.

Arresti e accuse: i reati contestati

I tre uomini, di età compresa tra 47 anni e 23 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento aggravato, falsità materiale commessa da privato, possesso di segni distintivi contraffatti e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, tutti reati commessi in concorso.

Gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, a disposizione della Procura di Torino, che sta procedendo con le indagini.

