La Cassazione ferma Alessandro Basciano, braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni

La Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, rendendo definitiva la misura già disposta dal Riesame di Milano. Il dj, accusato di stalking, dovrà indossare un braccialetto elettronico. In caso di rifiuto, scatteranno gli arresti domiciliari.

Misura cautelare confermata per Alessandro Basciano

La sentenza della Cassazione, arrivata il 30 aprile, chiude il primo atto giudiziario del caso che vede protagonista Alessandro Basciano, ex volto di programmi televisivi come Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip.

Come riporta Adnkronos, i giudici della Suprema Corte hanno confermato la decisione presa dal Tribunale del Riesame di Milano il 28 febbraio, che imponeva al 35enne il divieto di avvicinamento e comunicazione con la modella e influencer Sophie Codegoni, madre di sua figlia.

Fonte foto: IPA

Sophie Codegoni

Secondo quanto riportato dagli atti, Basciano non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dai luoghi frequentati dall’ex compagna e dovrà obbligatoriamente indossare un braccialetto elettronico.

In caso di rifiuto o impedimento tecnico, è previsto l’aggravamento della misura con l’imposizione degli arresti domiciliari.

Le accuse di stalking a Sophie Codegoni

Il procedimento ha origine nella denuncia depositata da Codegoni nel dicembre 2023. La giovane influencer ha raccontato di essere stata vittima per oltre un anno di atti persecutori, minacce e insulti da parte dell’ex compagno. Tra le prove raccolte ci sono anche numerose chat e messaggi offensivi che delineano un quadro di controllo e intimidazione.

Dopo l’arresto avvenuto il 21 novembre, Basciano era stato scarcerato in meno di 48 ore. La Procura milanese — attraverso la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e il pm Antonio Pansa — aveva presentato appello, chiedendo una misura più restrittiva per il rischio che l’uomo potesse reiterare il reato.

La decisione del Riesame, ora confermata dalla Cassazione, si fonda anche sul fatto che l’indagato non avrebbe mostrato alcun segno di ravvedimento, continuando a screditare pubblicamente la ex.

Il braccialetto elettronico

La misura imposta a Basciano prevede non solo il braccialetto elettronico per controllare i suoi spostamenti, ma anche l’installazione di un dispositivo d’allarme in possesso di Sophie Codegoni, utile per segnalare eventuali avvicinamenti.

Questo doppio presidio tecnologico rientra nelle misure di protezione attiva per le vittime di violenza domestica o stalking.

Nel frattempo, Basciano si trova all’estero: nelle ultime ore ha pubblicato storie da Miami, ma la misura emessa in Italia è già esecutiva. Eventuali violazioni potrebbero comportare aggravamenti penali.