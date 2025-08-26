La Cassazione sulla morte di Davide Astori e la condanna a Galanti: "Diagnosi impedita dalle omissioni"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Rese note dalla Cassazione le motivazioni relative alla sentenza con cui l’ex direttore della medicina sportiva di Careggi, Giorgio Galanti, è stato condannato a un anno. Il professore è stato accusato di omicidio colposo in riferimento alla morte dell’ex capitano della Fiorentina Davide Astori, deceduto il 4 marzo del 2018 in una stanza di albergo di Udine.

Morte di Davide Astori, Cassazione sul medico Galanti: “Decesso evitabile”

“L’imputato si è completamente discostato dalle linee guida costituite dai protocolli Cocis del 2009, che rappresentavano lo standard di riferimento nel settore medico sportivo al momento dei fatti”, si legge nella sentenza.

I giudici proseguono spiegando che “la extrasistolia ventricolare osservata già nel 2014 e poi ancora nel 2016 e nel 2017, in un atleta professionista sottoposto quotidianamente a sforzi fisici intensi, doveva indurre in base ad una buona pratica clinico-assistenziale, pur in assenza di familiarità e di sintomaticità, a sottoporre l’atleta a indagini cardiologiche più approfondite”.

ANSA Davide Astori con la divisa della Nazionale azzurra

La Corte ha sposato le conclusioni dei giudici di primo grado e di appello, che avevano ritenuto che la patologia silente da cui era stato colpito il calciatore poteva essere scoperta, laddove fossero state esaminate in modo adeguato alcune anomalie trapelate dai tracciati delle prove da sforzo.

Le linee guida non rispettate e la “drammatiche conseguenze”

Nelle motivazioni si censura infatti il mancato impiego dell’Holter “per escludere la natura patologica associata a cardiopatia della predetta extrasistolia”.

Proprio le aritmie emerse nel corso dei test da sforzo risalenti al 2016 e al 2017, spiega sempre la Corte, “costituivano un sospetto clinico motivato per procedere agli accertamenti di secondo e terzo livello previsti dalle linee guida”.

In conclusione, sul caso del decesso del calciatore, si sono verificate una serie di omissioni che avrebbero “impedito la diagnosi di una patologia potenzialmente letale in un giovane atleta professionista, con le conseguenze drammatiche che ne sono derivate”.

Il commento dell’avvocato di Giorgio Galanti

Sigfrido Fenyes, legale di Galanti, ha commentato la condanna, spiegando che rispettare ma di non condividere la sentenza che “non coincide con consolidate regole di giudizio elaborate dalla stessa Suprema Corte”.

Pochi mesi fa, più precisamente a giugno, Galanti è anche stato condannato a 1 anno in primo grado nella sentenza inerente a un altro filone d’indagine sul caso Astori. In tale filone il professore è stato accusato di falso ideologico per un certificato depositato nel procedimento principale.