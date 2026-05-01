La centrale nucleare di Krško al confine fa paura, il sindaco di Gorizia scrive a Meloni e Ue: "Troppi rischi"

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Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha scritto al Governo e alla Commissione europea per chiedere maggiori garanzie sulla sicurezza della centrale nucleare slovena di Krško. Al centro delle preoccupazioni ci sono i rischi sismici evidenziati da un recente studio scientifico e il progetto di ampliamento dello stabilimento.

Krško, i timori del sindaco

Ha voluto richiamare l’attenzione sulla centrale nucleare di Krško, in Slovenia, uno degli impianti atomici più datati e vicini al territorio italiano, con una lettera al Governo e alla Commissione europea.

Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, lo ha fatto per esprimere la forte preoccupazione in merito alla sicurezza sismica dell’impianto sloveno.

ANSA

Dove si trova la centrale nucleare

L’impianto di Krško si trova a circa 140 chilometri dal confine italiano e a poco più di 130 chilometri da Trieste. L’impianto fu costruito in quella che un tempo si chiamava Jugoslavia, tra il 1975 e il 1981, ed è oggi gestito congiuntamente da Slovenia e Croazia.

La richiesta del sindaco è arrivata dopo la pubblicazione di uno studio scientifico, firmato dai sismologi Livio Sirovich e Kurt Decker, esperti internazionali del settore, secondo cui l’area in cui sorge la centrale presenterebbe un livello di rischio sismico particolarmente elevato rispetto ad altri siti nucleari europei.

Secondo Ziberna, il problema principale sarebbe legato alla sottovalutazione storica del rischio sismico al momento della costruzione della centrale. Il sindaco ha sottolineato come oggi esistano mappe geologiche e dati molto più dettagliati rispetto agli anni Settanta, che mostrerebbero una significativa attività tellurica nella zona.

Negli ultimi anni, infatti, la Slovenia è stata interessata da diverse scosse sismiche avvertite anche nel Friuli Venezia Giulia. Il timore espresso dal primo cittadino riguarda soprattutto le possibili conseguenze di un incidente nucleare in un’area così vicina all’Italia nord-orientale.

Le tre richieste del Comune di Gorizia

Nella lettera inviata alle istituzioni italiane ed europee, il sindaco di Gorizia ha avanzato tre richieste precise. La prima riguarda una maggiore trasparenza da parte della Slovenia sulla sicurezza dell’impianto, con dati aggiornati e rassicurazioni ufficiali sulle condizioni operative della centrale.

Il secondo punto riguarda il coinvolgimento diretto di tecnici e osservatori italiani nei sistemi di monitoraggio e controllo, per creare un flusso costante di informazioni condivise tra i due Paesi.

Infine, Ziberna chiede un aggiornamento dei protocolli di emergenza transfrontalieri, considerando che eventuali ricadute radioattive potrebbero raggiungere il Friuli Venezia Giulia nel giro di poche ore in caso di incidente grave.

Il progetto di ampliamento e il dibattito sul nucleare

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio legato al futuro energetico europeo. La Slovenia sta infatti valutando il progetto JEK2, un nuovo reattore destinato ad ampliare il sito di Krško e aumentare la produzione di energia nucleare.

Il tema divide politica e opinione pubblica anche in Italia. Lo stesso Ziberna ha dichiarato di essere favorevole al nucleare di nuova generazione, ritenuto più sicuro rispetto agli impianti costruiti decenni fa, ma ha ribadito che Krško rappresenta una struttura ormai datata.

Negli anni la centrale slovena è già stata oggetto di polemiche e controlli internazionali. Nel 2008 un guasto al sistema di raffreddamento provocò un allarme europeo classificato al livello 0 della scala INES, senza conseguenze radiologiche ma con forte attenzione mediatica.