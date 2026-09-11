La chat di Federico Vella con la mamma di Lorena Isceri: "Se non mi avessi trattato male non sarebbe successo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

"Nietta, hai cercato di parlarle?", "Nietta, ti fa piacere trattarmi così?": è una parte dei messaggi che Federico Vella mandava alla madre di Lorena Isceri, con una ripetuta richiesta di attenzioni e comprensione che non sempre la donna accoglieva. Ad ogni mancata risposta, il 35enne rincarava la dose in un crescendo di aggressività. "Mi sembri molto maleducata con me", aggiungeva in un messaggio. Poi uno degli ultimi invii, dopo il femminicidio: "Se non mi avessi trattato male non sarebbe successo".

I messaggi di Federico Vella alla mamma di Lorena Isceri

Gianluigi Nuzzi, durante le puntate di Dentro La Notizia e Quarto Grado andate in onda venerdì 11 settembre, ha mostrato gli ultimi messaggi inviati da Federico Vella ad Antonietta Argentiero, la madre di Lorena Isceri.

Da tempo il 35enne scriveva ripetutamente alla donna per avere notizie di Lorena, ma anche per richiedere comprensione e attenzioni.

"Nietta, ciao, come sta Lorena?", la madre della 47enne, tuttavia, non era sempre pronta alla risposta. Quindi l’uomo diventava aggressivo: "Ti fa piacere trattarmi così?", e ancora: "Mi avevi detto che se potevi mi avresti aiutato".

Alla madre della ex compagna, inoltre, riferiva messaggi contro la stessa Lorena: "È stata con dei maniaci e con me non vuole perdonare, forse è lei che prende in giro me".

Cosa scrisse dopo il femminicidio

Spazientita dall’insistenza, Antonietta Argentiero gli aveva scritto: "Federico, mia figlia ha paura di vivere con te", e ancora: "Stai attento a quello che fai e a quello che dici". Il 35enne, quindi, passava al contrattacco: "Perché mi minacci? Sei una mafiosa?".

Infine, gli ultimi drammatici messaggi del 3 settembre 2026. Federico Vella aveva scritto: "Se non mi avessi trattato male non sarebbe successo. Ti odio. Sei perfida". Antonietta, probabilmente ancora ignara del tragico epilogo della vicenda, aveva risposto: "Federico, non intendo più interloquire con te, Lorena è in grado di gestire la sua vita senza la mia interferenza". Vella, infine, aveva replicato: "È morta".

L’ultimatum dello psichiatra

In questo dramma, emblematico è il momento in cui Lorena Isceri aveva convinto l’ex compagno a interfacciarsi con il suo psichiatra. La madre Antonietta, durante un’intervista, ha ricordato che durante il colloquio il 35enne aveva assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dello specialista, che non trovava spazio per parlare.

L’uomo era arrivato a puntargli il dito contro e ad accusarlo di farsi pagare dalla donna per farli lasciare. "Si calmi o chiamo i carabinieri", aveva risposto lo psichiatra.