La chef Francesca Marcantognini Sacchi trovata morta in un hotel di Roma a Valleranello, disposta l'autopsia

Francesca Marcantognini Sacchi, 26enne ristoratrice di Aprilia, è stata trovata morta in un hotel a Valleranello, a Roma. La giovane era alloggiata nella struttura da sola. La madre, preoccupata per il silenzio, ha dato l’allarme. È stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Chef trovata morta

È stata trovata senza vita in una camera d’albergo a Valleranello, quartiere residenziale a sud di Roma. Francesca Marcantognini Sacchi, 26 anni, era un volto noto della ristorazione laziale. A dare l’allarme è stata la madre, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Dopo la segnalazione ai carabinieri di Aprilia, i militari hanno attivato le ricerche e localizzato la giovane in un hotel romano. All’arrivo dei soccorsi, la chef era riversa in gravi condizioni. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.

Nessuno si trovava nella stanza con lei e sul corpo non sono stati rilevati segni evidenti di violenza. La salma è stata trasferita in ospedale per l’autopsia. Le cause della morte restano da accertare, ma non si esclude alcuna ipotesi.

Chi era Francesca Marcantognini Sacchi

Nata ad Aprilia nel 1999, Francesca si era formata all’accademia Cast Alimenti per poi perfezionarsi tra Avignone e Milano. Nel 2022 aveva aperto la sua prima pizzeria nel capoluogo lombardo, guadagnando l’attenzione delle guide gastronomiche.

L’anno successivo il ritorno nella città natale, dove aveva fondato “Tema – Roma in una Pizza”, un progetto che univa ricerca e territorio.

“Aprilia è casa”, aveva detto in un’intervista a CiboToday, spiegando la scelta di abbandonare Milano per investire nel Lazio.

L’incendio al locale

Nell’estate del 2024 la pizzeria di Francesca era stata colpita da un incendio. Le fiamme avevano interessato una parte della pavimentazione esterna, senza estendersi all’interno del locale.

La ristoratrice aveva commentato l’episodio con fermezza, affermando sui social: “Questi gesti non mi spaventano. Sarò sempre pronta a dare tutto per Tema”. L’episodio era stato archiviato come doloso, ma non ha mai avuto sviluppi pubblici rilevanti.