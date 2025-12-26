La città più fredda del mondo è Yakutsk in Siberia, dove ci sono -71 °C e si indossano 10 strati di vestiti
I trucchi anti gelo degli abitanti di Yakutsk, in Siberia, la città più fredda del mondo che ha raggiunto 71 °C sottozero
Esiste una città in cui fa così freddo che gli abitanti sono costretti a indossare 10 maglioni uno sopra l’altro per trovare il coraggio di uscire di casa. Un posto così gelido che è impossibile far crescere frutta o verdura. Si tratta di Yakutsk, nella Siberia russa, la città più fredda del mondo con la temperatura media di -64 °C e picchi record da 71 °C sottozero.
- Qual è la città più fredda del mondo
- Come vivono gli abitanti di Yakutsk
- Niente verdura, ma carne sempre fresca
Qual è la città più fredda del mondo
Nessuno potrà più lamentarsi del freddo italiano dopo aver scoperto l’esistenza di Yakutsk, capitale della Repubblica di Sacha in Siberia.
La cittadina russa affacciata sul fiume Lena, da 355.000 abitanti, si è guadagnata il titolo di città più fredda del mondo già nel 1891.
Strade innevate a Yakutsk in Siberia, Russia
All’epoca, precisamente il 5 febbraio, si raggiunse la temperatura record di -71 °C. Si trattò di un caso unico, ma oggi non va meglio: la media è di -45 °C.
Nel corso dell’inverno, Yakutsk registra pochissime ore di luce, con il picco più basso nel mese di gennaio quando il sole è visibile per appena 4 ore.
Come vivono gli abitanti di Yakutsk
Nonostante le temperature estreme, gli abitanti di Yakutsk conducono una vita normale: vanno a scuola, al lavoro e al ristorante, ma con cautela.
Molti dei cittadini del capoluogo siberiano sono impiegati nella locale miniera di diamanti, dove, parecchi metri sotto terra, il freddo non si sente.
Tutti gli altri escono soltanto quando strettamente necessario e, prima di lasciare casa, indossano almeno 10 strati di vestiti termici e pesantissimi.
Così come sottolineato da un recente reportage di National Geographic, il rischio di rimanere congelati è reale e anche alto.
La stessa premura deve essere applicata alla automobili che vengono lasciate accese (e sottocoperta) per evitare che si ricoprano di ghiaccio.
Niente verdura, ma carne sempre fresca
Il suolo di Yakutsk è soggetto al fenomeno del permafrost: il terreno, ovvero, è perennemente ricoperto di un sottile strato di ghiaccio.
Per questo motivo, gli edifici sono costruiti su delle palafitte, altrimenti finirebbero per affondare nel ghiaccio.
Il suolo gelato rende impossibile lavorare la terra e coltivare frutta o verdura: in città si mangiano principalmente carne e pesce.
Prodotti sempre freschi, senza neppure il bisogno del frigorifero: basta tenere gli alimenti fuori dalla finestra per mantenerli perfettamente surgelati.