La classifica delle tasse regionali, dove si paga di più l'addizionale Irpef: "Stangata ad agosto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Quanto paga una lavoratrice o un lavoratore, ma anche un pensionato o una pensionata per l’addizionale regionale Irpef? Varia in base al reddito, ovvero allo scaglione di riferimento certo, ma anche in base alla regione di residenza. Le regioni possono strutturare i prelievi ancora in quattro scaglioni, non accorpando le prime due fasce. C’è tempo per adeguarsi alla legge di bilancio. Nel frattempo è possibile calcolare quanto paga un lavoratore tipo con uno stipendio medio.

Irpef regionale: dove si paga di più

Le regioni possono scegliere in che modo far pagare l’Irpef. Infatti hanno tempo per adeguarsi ai nuovi scaglioni decisi dal governo nella legge di bilancio. Fino all’anno d’imposta 2027, ma poi prorogato e potenzialmente ancora prorogabile, le regioni hanno ampio margine.

Possono adeguarsi come hanno già fatto Abruzzo e Liguria, possono utilizzare un’aliquota unica come Calabria e Sardegna o applicare aliquote differenti.

Un caso emblematico è quello del Piemonte che proprio in questi giorni è tornato a discutere dell’addizionale regionale Irpef per il triennio 2026-2028. In un primo momento era stata aumentata per evitare di pesare sulle casse, ma l’aumento era stato accompagnato dalla promessa di un taglio dal 2028, cosa che potrebbe non avvenire, considerando la proroga decisa dal governo.

Irpef in aumento: Cgil lancia allarme “stangata”

Così la Cgil Piemonte ha lanciato l’allerta per lavoratori e pensionati sulla stangata in arrivo ad agosto. Non cambiando rotta la regione Piemonte, infatti, andrà incontro all’aumento dell’addizionale Irpef, che ha un impatto soprattutto per i lavoratori dipendenti e i pensionati che rappresentano l’85% dei contribuenti con un reddito sotto i 35.000 euro.

Quindi, chi pagherà di più questo aumento è chi ha un reddito imponibile tra 15.000 e 28.000 euro (passando da 371 a 404 euro) e chi guadagna tra 28.000 e 50.000 euro (da 685 a 791 euro).

Chi invece non subirà un cambiamento, né positivo né negativo, è chi supera i 50.000 euro perché l’aliquota resta invariata.

L’addizionale regionale più alta: la classifica

A partire dai dati aggiornati di gennaio 2026, è possibile stilare la classifica delle regioni dove si paga di più in base all’aliquota minima. Di seguito:

in Abruzzo aliquota fino a 28mila euro pari a 1,67%;

in Basilicata aliquota unica pari a 1,23%;

a Bolzano aliquota fino a 28mila euro pari a 1,23%;

in Calabria aliquota unica pari a 1,73%;

in Campania aliquota fino a 28mila euro pari a 1,73%;

in Emilia-Romagna aliquota fino a 15mila euro pari a 1,33%;

in Friuli-Venezia Giulia aliquota fino a 15mila euro pari a 0,70%;

nel Lazio aliquota fino a 15mila euro pari a 1,73%;

in Liguria aliquota fino a 28mila euro pari a 1,23%;

in Lombardia aliquota fino a 15mila euro pari a 1,23%;

nelle Marche aliquota fino a 15mila euro pari a 1,23%;

in Molise aliquota fino a 15mila euro pari a 2,03%;

in Piemonte aliquota fino a 15mila euro pari a 1,62%;

in Puglia aliquota fino a 15mila euro pari a 1,33%;

in Sardegna aliquota unica pari a 1,23%;

in Sicilia aliquota unica pari a 1,23%;

in Toscana aliquota fino a 15mila euro pari a 1,42%;

a Trento aliquota fino a 15mila euro pari a 1,23%;

in Umbria aliquota fino a 15mila euro pari a 1,73%;

in Valle d’Aosta aliquota unica pari a 1,23%;

in Veneto aliquota unica pari a 1,23%.

Questo significa che con uno stipendio medio di 35mila euro (per l’esempio eliminiamo dal calcolo possibili variazioni dovute a condizioni particolari) un lavoratore in Trentino-Alto Adige pagherà 430 euro, mentre in Lombardia ne pagherà 553. Nel Lazio, dove l’aliquota supera i 28.000 euro e arriva al 3,33% (percentuale senza accordo), l’impatto è di 1165 euro.