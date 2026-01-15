La Commissione d'inchiesta Emanuela Orlandi-Mirella Gregori ascolterà Marco Fassoni Accetti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La decisione è arrivata: Marco Fassoni Accetti è stato convocato dalla Commissione bicamerale d’inchiesta Orlandi-Gregori, ed è già stata resa nota la data. Fino all’ultimo il presidente Andrea De Priamo si era detto perplesso sulla scelta, anche dal momento che la Procura di Roma lo aveva considerato inattendibile. Accetti, ricordiamo, è entrato nella vicenda sostenendo di essere il rapitore di Emanuela Orlandi.

La Commissione convoca Marco Fassoni Accetti

La notizia arriva dall’Adnkronos. La decisione di convocare Marco Fassoni Accetti è arrivata dopo un ufficio di presidenza durante il quale è stato condotto un lavoro di studio su tutto ciò che riguarda il noto fotografo.

Andrea De Priamo, del resto, in più occasioni aveva espresso le sue perplessità sul sedicente sequestratore di Emanuela Orlandi. La stessa Procura di Roma, inoltre, lo aveva ritenuto inattendibile.

Lo stesso Accetti aveva inviato ai Commissari un memoriale nel maggio 2025 nel quale – come ricordava il giornalista Fabrizio Peronaci in un articolo del Corriere della Sera – elencava inoltre 8 punti che riguardavano la scomparsa di Mirella Gregori.

Rotti gli indugi e fatte le opportune verifiche, Marco Fassoni Accetti sarà ascoltato in audizione giovedì 29 gennaio.

Chi è Marco Fassoni Accetti

Sedicente fotografo, sedicente regista, blogger di fatto e altrettanto sedicente braccio della scomparsa di Mirella Gregori prima e di Emanuela Orlandi poi.

Il suo nome entrò a gamba tesa nelle indagini su Emanuela nel 2013, quando si autoaccusò come rapitore e presentò un flauto del tutto simile a quello in uso alla ragazzina scomparsa il 22 giugno 1983.

Gli esami del Dna diedero esito negativo. Agli inquirenti raccontò di aver preso parte al sequestro della 15enne attirandola con l’inganno, addirittura di essere il telefonista noto alle cronache come L’Amerikano.

Il “piano” di Accetti per Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Il suo presunto sequestro, come quello di Mirella Gregori, era da inserirsi in una lotta tra fazioni interne del Vaticano e inizialmente – secondo la sua versione – le due ragazze sarebbero dovute rimanere fuori casa per pochi giorni.

Il motivo per cui non fecero mai ritorno a casa non è noto nemmeno ad Accetti. Tuttavia il sedicente rapitore fu ritenuto inattendibile, non avendo mai portato dati oggettivi a sostegno dei suoi racconti.