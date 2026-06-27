La commissione religione di Trump ritiene che la separazione tra Stato e Chiesa è un errore: cosa significa

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La Commissione per la libertà religiosa, istituita da Donald Trump, sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi è stata rivelata dal Washington Post che avrebbe visionato un documento di oltre 200 pagine. La commissione è composta quasi interamente da cristiani conservatori e promuoverebbe un ruolo più incisivo della religione nel governo.

La commissione religione sulla separazione tra Stato e Chiesa

In un rapporto di 224 pagine, di cui il Washington Post ha visto una bozza, la commissione per la libertà religiosa si raccomanderebbe al dipartimento di Giustizia di emanare linee guida per promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo.

Nello specifico, si sosterrebbe che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico.

ANSA

La commissione avrebbe chiesto anche un “maggiore accesso ai fondi pubblici da parte delle organizzazioni religiose”.

Cos’è la commissione per la libertà religiosa

Il presidente americano Donald Trump ha istituito la commissione per la libertà religiosa nel 2025.

Nbc News riporta che la bozza del rapporto promuove “un ruolo più incisivo della religione nel governo, nelle scuole e nella sfera pubblica”, sostenendo anche “la possibilità di escludere le persone che si oppongono alle lezioni scolastiche per motivi religiosi”.

Inoltre, il rapporto supporterebbe l’eliminazione del Johnson Act, il codice tributario degli Stati Uniti che vieta alle istituzioni religiose di sostenere candidati politici, chiedendo anche un “risarcimento per i militari congedati per aver rifiutato di vaccinarsi contro il Covid”.

Cosa significa che Stato e Chiesa non siano separate

Ritenere che Stato e Chiesa non siano separate, implicherebbe che le istituzioni religiose abbiano maggiori poteri all’interno del Governo. Tra le richiesta ci sarebbe appunto anche quella di poter sostenere propagandisticamente ed economicamente la campagna elettorale di candidati politici .

La Commissione sosterrebbe anche “un maggiore accesso ai fondi pubblici da parte delle organizzazioni religiose” e maggiori “esenzioni per coloro che invocano l’obiezione di coscienza nei confronti di determinate politiche” come “l’obbligo vaccinale”.

Intanto, il 26 giugno, Donald Trump ha partecipato all’evento della “Faith & Freedom Coalition”, l’organizzazione cristiana conservatrice che ha sostenuto la sua ultima campagna elettorale.

“Sto salvando i cristiani in tutto il mondo”, ha detto il presidente Usa nel suo discorso sottolineando le azioni intraprese dall’esercito Usa per eliminare i terroristi che prendono di mira i cristiani e per difendere la libertà religiosa in tutto il mondo.

“Sotto la mia presidenza le chiese stanno tornando a riempirsi. Ma non mi interessa prendermi il merito”, ha aggiunto.

Sui social però alcuni commentatori hanno evidenziato come, in realtà, la chiesa battisti del sud, una delle più grandi organizzazioni protestanti nel mondo, abbia toccato un minimo storico che non si registrava da cinquant’anni.