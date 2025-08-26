La consigliera della Fed licenziata da Trump non si dimette e fa causa al presidente: "Azione illegale"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Lisa Cook, consigliera della Federal Reserve licenziata da Donald Trump, non si dimetterà e ha presentato una causa contro il presidente degli Stati Uniti. Gli avvocati di Cook sostengono che l’indipendenza della banca centrale americana non possa essere compromessa dalla Casa Bianca.

Lisa Cook non si dimette e fa causa a Trump

La consigliera della Federal Reserve Lisa Cook ha dichiarato che non lascerà il suo posto, nonostante Donald Trump l’abbia licenziata. La donna ha anche annunciato di aver fatto causa al presidente degli Stati Uniti, definendo il licenziamento un'”azione illegale”.

Il presidente degli Usa può licenziare un consigliere della Fed, la banca centrale americana, solo in caso di illecito o di negligenza professionale. Cook è stata accusata da Bill Pulte, direttore della Federal Housing Finance Agency molto vicino a Trump, di aver falsificato alcuni documenti per ottenere condizioni più favorevoli su un mutuo.

ANSA Lisa Cook

Cook non è mai stata né indagata né processata per nessuna delle accuse mosse da Pulte nei suoi confronti.

Perché Trump vuole licenziare Lisa Cook

Trump sta facendo pressione sulla Federal Reserve dall’inizio del suo mandato, perché abbassi i tassi di interesse. Ha anche minacciato di licenziare il governatore Jerome Powell, che però non ha mai manifestato l’intenzione di dimettersi.

Cook è stata nominata consigliera della Fed dal predecessore di Trump, il democratico Joe Biden, nel 2022. Per legge, manterrà il suo posto nel consiglio della banca centrale degli Usa per 14 anni dalla sua nomina.

Con il licenziamento di Cook, Trump sta cercando di aumentare il proprio controllo sulla Fed, in modo da poter influenzare le decisioni sui tassi di interesse. La banca centrale americana, però, è per legge indipendente.

L’indipendenza della Fed

La Fed, come tutte le banche centrali, ha il ruolo di decidere il costo del denaro per contenere l’inflazione. Anche se i governatori della Fed sono nominati dai presidenti degli Usa, l’organismo è indipendente.

L’indipendenza della Fed, garantita dalla legge, serve a evitare che l’aumento o la diminuzione dei tassi di interesse venga utilizzata per fini elettorali.

Abbassare i tassi di interesse infatti può aiutare l’economia. Al contempo però, sul medio periodo, può anche far aumentare l’inflazione, causando grosse difficoltà alle famiglie.