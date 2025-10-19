La Corte penale internazionale bacchetta il governo Meloni per il caso Almastri, perché rischia il deferimento

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Corte penale internazionale accusa l’Italia di aver violato lo Statuto di Roma rimpatriando il generale libico Almasri Njeem invece di consegnarlo all’Aia. Le giudici denunciano l’assenza di cooperazione e chiedono spiegazioni al governo Meloni, valutando un deferimento per inadempienza agli obblighi internazionali.

L’accusa al governo Meloni

La liberazione del generale libico Almasri Njeem potrebbe costare all’Italia un deferimento da parte della Corte penale internazionale.

L’accusa è che il governo Meloni non abbia rispettato i propri impegni, previsti dallo Statuto di Roma. Secondo la Camera Preliminare I, tale mancata cooperazione avrebbe ostacolato l’attività stessa della Corte, che ora chiede all’esecutivo di fornire spiegazioni ufficiali, lasciando intendere la possibilità di un deferimento.

La Camera ha votato contro l’autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano in merito al caso Almasri

Il documento della Corte penale internazionale

Nel documento firmato dalle tre giudici — Iulia Motoc, Reine Alapini-Gansou e Maria del Socorro Flores Liera — si legge che l’Italia, pur avendo l’obbligo di arrestare e consegnare l’alto funzionario libico accusato di crimini di guerra e contro l’umanità, ha preferito rimpatriarlo.

Tale scelta, avvenuta mentre l’uomo si trovava in territorio italiano, è considerata una violazione diretta degli obblighi di cooperazione previsti dallo Statuto di Roma.

La Corte evidenzia che Roma non solo non ha eseguito l’ordine di arresto, ma non ha nemmeno intrattenuto alcun dialogo formale con l’organismo internazionale per chiarire le difficoltà legate al mandato o per risolvere eventuali conflitti giuridici con richieste di estradizione concorrenti.

Gli obblighi dell’Italia sul caso Almasri

Il comportamento, si legge nella decisione, “ha impedito alla Corte di esercitare i poteri che le spettano”. Le magistrate hanno inoltre rilevato che l’Italia non ha agito “con la dovuta diligenza” e non ha fatto ricorso “a tutti i mezzi ragionevoli disponibili”.

Il trasferimento immediato di Almasri in Libia, avvenuto senza previa consultazione con la Cpi, viene descritto come privo di qualsiasi “giustificazione legale o razionale”. Anche le motivazioni presentate dal governo — legate a presunti rischi per la sicurezza nazionale e timori di ritorsioni — sono state ritenute “limitate”, mentre la decisione di trasportare l’uomo in aereo verso la Libia viene definita “non del tutto chiara”.

Le giudici hanno poi ricordato che nessuna disposizione del diritto interno può essere invocata per sottrarsi agli obblighi di cooperazione con la Corte penale internazionale, respingendo così l’argomentazione italiana.

Cos’è lo Statuto di Roma e perché si rischia il deferimento

Lo Statuto di Roma è il trattato internazionale fondamentale che ha istituito la Corte Penale Internazionale nel 1998. Stabilisce la giurisdizione della Corte sui crimini più gravi di interesse internazionale: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione.

Il deferimento è l’atto con cui la Corte Penale Internazionale segnala la mancata cooperazione di uno Stato ad altri organismi internazionali. Se uno Stato non ottempera alle richieste di cooperazione, la Cpi può deferirlo all’Assemblea degli Stati Parte (ovvero quelli che hanno ratificato lo Statuto) o al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo scopo è quello di sanzionare o stigmatizzare la condotta dello Stato e spingerlo al rispetto degli obblighi internazionali.

Nonostante il riconoscimento della violazione, la Corte ha deciso a maggioranza (con la giudice Flores Liera in dissenso) di concedere al governo italiano una proroga per presentare ulteriori chiarimenti, tenendo conto della complessità politica e giuridica della questione.