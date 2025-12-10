La cucina italiana patrimonio dell'Unesco dell'umanità, quali sono i siti culturali e naturali in Italia
Con la cucina italiana nuovo patrimonio dell'Unesco, ecco la lista aggiornata dei siti riconosciuti in Italia, fra capolavori culturali e naturali
L’Italia, che vanta già 61 siti (55 culturali e 6 naturali), aggiunge nel 2025 anche la cucina italiana alla lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Oltre al nuovo riconoscimento gastronomico, il Paese custodisce nel mondo il maggior numero di capolavori, testimoni di storia, natura e tradizioni.
- La cucina italiana ennesimo patrimonio dell'Unesco
- Siti culturali riconosciuti in Italia
- I siti naturali
La cucina italiana ennesimo patrimonio dell’Unesco
Il 10 dicembre 2025 l’Unesco ha iscritto la cucina italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.
A essere riconosciuti non solo piatti iconici (pasta, pizza, mozzarella, tiramisù) ma i rituali sociali, le pratiche familiari, la trasmissione intergenerazionale delle ricette e il legame con i paesaggi agricoli locali.
La cucina italiana è stata premiata anche come insieme di rituali sociali e familiari (come il “pranzo della domenica”)
La candidatura italiana ha puntato su valori come la sostenibilità degli ingredienti locali, le feste e pranzi familiari, oltre alle reti di produttori e saperi regionali che mantengono vive tradizioni secolari.
Siti culturali riconosciuti in Italia
L’Italia è lo Stato con il maggior numero di siti iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale.
In totale sono 61 i riconoscimenti validati dall’Unesco, di cui 55 culturali e 6 naturali.
Di seguito l’elenco completo dei siti culturali così come registrati sulle liste ufficiali:
- 1979: Arte Rupestre della Val Camonica
- 1982: Centro Storico di Roma, proprietà della Santa Sede (elementi a Roma) e San Paolo Fuori le Mura
- 1987: Firenze: Centro Storico
- 1987: Venezia e la sua Laguna
- 1990: Pisa: Piazza del Duomo
- 1990: Centro Storico di San Gimignano
- 1993: I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera
- 1994: Vicenza e le Ville del Palladio in Veneto
- 1995: Centro Storico di Napoli
- 1995: Crespi d’Adda
- 1995: Ferrara, Città del Rinascimento e il suo Delta del Po
- 1996: Castel del Monte
- 1996: I Trulli di Alberobello
- 1997: Area Archeologica di Agrigento
- 1997: Area Archeologica di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata
- 1997: Orto Botanico di Padova
- 1997: Palazzo Reale di Caserta, Acquedotto Vanvitelli e Complesso di San Leucio
- 1997: Residenze Sabaude di Torino e Dintorni
- 1997: La Reggia di Caserta e il Parco (incluso nel complesso precedente)
- 1997: Su Nuraxi di Barumini
- 1998: Area Archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia
- 1998: Centro Storico di Urbino
- 1998: Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (con Paestum e Velia)
- 1999: Villa Adriana (Tivoli)
- 2000: Isole Eolie (arcipelago)
- 2000: Assisi, Basilica di San Francesco e altri Siti Francescani
- 2000: Verona, Città Storica
- 2001: Villa d’Este (Tivoli)
- 2002: Le Città Tardo Barocche del Val di Noto (Sicilia sud-orientale)
- 2003: Sacri Monti di Piemonte e Lombardia
- 2004: Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia
- 2004: Val d’Orcia
- 2005: Siracusa e le Necropoli Rupestri di Pantalica
- 2006: Genova: Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli
- 2007: Mantova e Sabbioneta
- 2008: Ferrovia Retica nei paesaggi di Albula e Bernina (transfrontaliero con la Svizzera)
- 2008: Noto: Le Città Tardo Barocche del Val di Noto (incluso nel Val di Noto)
- 2009: Le Dolomiti
- 2010: I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (VII-VIII sec.)
- 2011: Siti Palafitticoli Preistorici attorno alle Alpi (transfrontaliero)
- 2013: Ville e Giardini Medicei in Toscana2014: Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato
- 2015: Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale
- 2016: Opere di Diesa Veneziane tra il XVI e il XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar Occidentale (transfrontaliero)
- 2017: Antiche fagete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa (transfrontaliero)
- 2017: Mura veneziane di Bergamo (parte del sito “Opere di Difesa Veneziane”)
- 2018: Ivrea, Città Industriale del XX Secolo
- 2019: Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
- 2020: Padova Urbs Picta (Ciclo di affreschi del Trecento)
- 2021: Portici di Bologna
- 2021: Montecatini Terme: Grandi Città Termali d’Europa (transfrontaliero)
- 2023: Città di Ravenna: Monumenti Paleocristiani (elementi già in lista, la lista ufficiale si aggiorna)
- 2023: Città di San Marino: Centro Storico e Monte Titano (transfrontaliero)
- 2024: Via Appia Antica.
I siti naturali
A quelli naturali, si aggiungono 6 siti naturali Unesco in Italia:
- 2000: Isole Eolie
- 2004: Monte San Giorgio (transfrontaliero con la Svizzera)
- 2009: Le Dolomiti
- 2013: Etna
- 2017: Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa (Italia compresa)
- 2021: Great Spa Towns of Europe (Montecatini Terme, con altri Paesi)