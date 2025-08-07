La data del funerale di Simona Cinà a Capaci vicino Palermo, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La salma di Simona Cinà è stata restituita alla famiglia, dopo l’autopsia eseguita al Policlinico di Palermo. Il funerale di Simona Cinà si terrà a Capaci, alle porte del capoluogo siciliano, nella Chiesa Madre. Per l’occasione, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. La Procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Lutto cittadino per Simona Cinà

Il funerale della giovane pallavolista Simona Cinà avrà luogo alle 12:30 di venerdì 8 agosto. Il sindaco di Capaci Pietro Puccio ha proclamato il lutto cittadino dalle 12:00 alle 14:00.

Durante tale fascia, saranno sospese le attività ludiche e ricreative pubbliche. Gli esercenti sono stati invitati ad abbassare le saracinesche in segno di partecipazione al dolore del padre Luciano Cinà, della madre Giusy Corleone, dei fratelli Gabriele e Roberta, quest’ultima gemella della giovane deceduta.

A sinistra l’avvocato Gabriele Giambrone, a destra Simona Cinà

“Ci stringiamo attorno alla famiglia di Simona con affetto e commozione – ha dichiarato il primo cittadino di Capaci – e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare con rispetto e silenzio a questo momento di profonda tristezza”.

Morte di Simona Cinà, si indaga per omicidio colposo

La Procura di Termini Imerese, intanto, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Fino ad oggi si è puntato sul malore o sull’incidente, escludendo la morte violenta.

La Procura è inoltre intervenuta di recente per neutralizzare alcune fake news circolanti in merito alla morte di Simona Cinà, fra le quali la presunta omertà degli amici della ragazza e il fatto che dalla scena del dramma (una festa di laurea in piscina in una villa a Bagheria) fossero scomparse le bottiglie di alcolici.

L’autopsia ha confermato l’assenza di patologie cardiache in Simona Cinà. L’avvocato Gabriele Giambrone, legale della famiglia Cinà, punta a capire se la giovane fosse stata esposta ad alcol o droghe, magari contro la sua volontà.

Dalle testimonianze di chi la conosceva ci sono pochi dubbi sul fatto che Simona, appassionata pallavolista, fosse una cultrice della vita salutare. “Qualcuno” potrebbe averle “fatto ingerire droghe o alcol”, temono i familiari e l’avvocato. Esami più approfonditi saranno richiesti per chiarire la questione.

Ipotesi trauma cranico

Ma l’avvocato vuole vederci chiaro anche su un altro punto: l’autopsia avrebbe evidenziato un piccolo segno sotto la nuca di Simona. La cosa non sarebbe stata giudicata rilevante dai medici, ma per il legale non è escluso che la ragazza – morta per annegamento – possa avere riportato un trauma cranico.