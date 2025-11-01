La data ufficiale del Black Friday 2025, quando inizia la Black Week: come funziona e quanto durano gli sconti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il Black Friday 2025 cade venerdì 28 novembre, ma ormai da diversi anni le offerte cominciano già nei giorni precedenti, dando il via a quella che è conosciuta come Black Week. C’è anche un giorno di chiusura ormai simbolico, ovvero il Cyber Monday del 1° dicembre. Gli italiani, ogni anno, concentrano le spese per elettronica, elettrodomestici o articoli più costosi proprio durante il Black Friday. Lo scorso anno si sono registrati pochi acquisti, ma nel 2025 si potrebbe puntare sui pagamenti a rate.

Quando inizia il Black Friday

Nato negli Stati Uniti e ormai diventato un evento globale, il Black Friday segna l’inizio ufficiale della stagione degli sconti natalizi.

Nel 2025 la giornata clou sarà venerdì 28 novembre, ma molti brand, tra cui Unieuro, Dyson, MediaWorld, Sephora e Zalando, hanno già annunciato sconti che partiranno in anticipo. Le promozioni toccheranno tutti i settori: elettronica, moda, viaggi, bellezza e servizi.

IPA I primi ad acquistare in un negozio durante il Black Friday

Con l’entrata in vigore del nuovo art. 17-bis del Codice del Consumo, i venditori dovranno indicare chiaramente il prezzo di riferimento, cioè quello applicato nei 30 giorni precedenti.

Quando inizia la Black Week

Le offerte non si concentrano più in un solo giorno. La cosiddetta Black Week inizierà lunedì 24 novembre 2025 e durerà per tutta la settimana, con promozioni crescenti fino al venerdì. Molti e-commerce, per fidelizzare i clienti, prolungheranno gli sconti anche nel weekend successivo, creando una vera e propria maratona di acquisti.

Nel 2024 gli italiani hanno speso oltre 2 miliardi di euro tra Black Friday e Cyber Monday. Per il 2025 le aspettative sono ancora più alte: il 71% dei consumatori dichiara di voler partecipare alle offerte.

L’e-commerce dovrà però affrontare una sfida rilevante: l’abbandono del carrello, che nel 2024 ha toccato in media il 69,8% degli ordini, con uno scontrino medio di 119 euro.

Quando cade il Cyber Monday

La settimana di sconti si chiuderà con il Cyber Monday, fissato per lunedì 1° dicembre 2025.

Se il Black Friday coinvolge soprattutto i negozi fisici e i grandi marketplace online, il Cyber Monday è dedicato alle offerte digitali e tecnologiche: dai dispositivi smart agli elettrodomestici, fino agli abbonamenti e ai servizi digitali.