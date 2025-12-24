La denuncia di Monica Nocerino moglie di Mattia Missiroli, nei verbali "calci alla schiena" e "zingara"
Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti, le accuse della moglie Monica Nocerino nei verbali della polizia
Calci e insulti, sarebbero diversi gli episodi di maltrattamenti denunciati dalla moglie di Mattia Missiroli, sindaco dimissionario di Cervia. Accuse contenute nei verbali della polizia di Ravenna, che ha ascoltato la donna, Monica Nocerino, dopo l’avvio dell’indagine a inizio dicembre. Stando al suo racconto le violenze, verbali ma anche fisiche, sarebbero iniziate nel 2012, pochi anni dopo le nozze. Un altro episodio poi nel 2020, quando intervennero anche i carabinieri: la procura aprì un’inchiesta, archiviata poco dopo.
Cervia, le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli
Martedì 23 dicembre il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli (PD), ha annunciato le dimissioni dopo le accuse e le indagini su presunti maltrattamenti alla moglie.
L’indagine della procura di Ravenna è partita dopo che la donna si è presentata al pronto soccorso il 5 dicembre per una ferita al braccio, sostenendo in un primo momento che fosse stata causata da una caduta in casa.
I sanitari hanno informato le forze dell’ordine e la procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta chiedendo anche la custodia cautelare in carcere per Missiroli, poi respinta dal giudice.
La denuncia della moglie Monica Nocerino
Ascoltata dagli investigatori della Squadra mobile di Ravenna, la moglie di Missiroli, Monica Nocerino, ha parlato dei presunti maltrattamenti da parte del marito.
Sposati dal 2009, sono in fase di separazione dal 2020 ma continuano a vivere assieme. Agli agenti, riporta il Resto del Carlino, la donna avrebbe parlato di un matrimonio “complicato”.
Stando al suo racconto, contenuto nei verbali della polizia, i primi problemi sarebbero iniziati pochi anni dopo le nozze. Lui si arrabbiava spesso, per cose banali, e la insultava: “Non vali niente, sei una zingara“.
La prima violenza fisica nel 2012: dopo uno schiaffo la donna aveva lamentato un disturbo temporaneo alla vista ed erano andati insieme al pronto soccorso.
Lei si era rivolta a una associazione contro la violenza di genere e i due avevano poi iniziato un percorso di terapia di coppia. Ne era seguito un periodo di “convivenza pseudo-normale”.
Prima segnalazione nel 2020
Nel 2020 un nuovo episodio: Missiroli avrebbe preso a calci la moglie dopo una lite. La donna avrebbe mostrato agli agenti un video girato la sera dell’aggressione, che mostrerebbe la donna a terra dolorante e il marito sopra di lei.
In quell’occasione erano intervenuti anche i carabinieri: la procura di Ravenna aveva aperto un fascicolo d’indagine, archiviato poco dopo.
Poi l’ultimo episodio del 5 dicembre scorso. Anche in questo caso la donna da terra avrebbe girato un video con il cellulare per documentare l’aggressione: “Adesso basta, questo è quello che mi hai fatto”.