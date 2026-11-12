La domanda sulla donazione degli organi quando si chiede la carta d'identità diventa un docufilm
Un docufilm che raccoglie le domande di 750 studenti sulla donazione di organi e il suo valore.
Pietro ha 18 anni e, mentre chiede la carta d’identità, deve rispondere a una domanda: “Acconsenti?” alla donazione di organi e tessuti. Da qui parte “La Scelta. Il valore della donazione”, il docufilm girato dagli studenti con la consulenza del Centro nazionale trapianti e presentato all’Istituto superiore di sanità. Il progetto ha coinvolto 750 ragazzi di 14 scuole superiori in 8 regioni, che in classe hanno discusso dubbi ed emozioni e rivolto le loro domande a medici, trapiantati, donatori e familiari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.