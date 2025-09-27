La dottoressa Maddalena Carta morta di infarto nel Nuorese, aveva in carico 5000 pazienti: "Morta sul lavoro"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morta d’infarto nel suo ambulatorio, dopo aver tentato di assistere fino all’ultimo circa 5mila persone: per la Federazione dei Medici il caso della dottoressa Maddalena Carta di Dorgali, in provincia di Nuoro, è “una morte sul lavoro”. Il settore chiede investimenti nella medicina territoriale, sempre più in carenza di risorse.

Chi è la dottoressa Maddalena Carta

La dottoressa Maddalena Carta, medico di base a Dorgali, in provincia di Nuoro, è morta per un infarto nel suo ambulatorio dopo aver avvertito un malessere.

La professionista di 38 anni aveva contattato il 118: “Venite, non mi sento bene”, le sue ultime parole al 118. Aveva in carico circa 1800 pazienti, ma di recente aveva iniziato a coprire anche l’assenza di due colleghi, arrivando a gestire complessivamente fino a 5mila persone.

Carta aveva manifestato da alcuni giorni dei segnali di affaticamento, ma considerando la situazione d’emergenza, aveva scelto di non abbandonare il servizio.

In seguito al malore, la dottoressa è stata trasportata d’urgenza al San Francesco di Nuoro e successivamente in elisoccorso al Brotzu di Cagliari, ma il cuore ha ceduto nella serata di venerdì 26 settembre.

Perché è una morte sul lavoro

La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici ha definito il caso di Maddalena Carta “una morte sul lavoro a tutti gli effetti”, denunciando che la dottoressa, chiaramente debilitata, aveva anteposto la cura dei pazienti alla propria salute.

“Questo le è costato la vita” ha sottolineato il presidente Filippo Anelli. “Una morte sul lavoro! Lo Stato, in tutte le sue espressioni, ha il dovere e l’obbligo di mettere in atto provvedimenti per evitare morti come questa”.

“A Maddalena va la nostra riconoscenza per aver incarnato oltre ogni limite i principi del Codice deontologico; alla famiglia e alla comunità la nostra vicinanza” ha aggiunto Anelli. “Non possiamo però tacere una ferma condanna per una situazione che vede sempre più territori sguarniti dei più essenziali presidi di assistenza, in primis il medico di famiglia, con conseguenti sovraccarichi di lavoro per chi resta”.

Le reazioni dei medici

Anche la SIMG, Società Italiana di Medicina Generale, ha espresso profondo cordoglio e ha lanciato un monito alle istituzioni per promuovere investimenti reali nella medicina del territorio.

“La SIMG ribadisce due aspetti che devono guidare ogni riforma della medicina territoriale: investimenti reali e risorse adeguate. Serve un sostegno concreto con personale amministrativo e infermieristico ma anche riforme pensate sulle esigenze dei territori” ha osservato il presidente Alessandro Rossi.

Commento amaro anche da parte della FIMMG, principale sindacato dei professionisti di medicina generale. “Questo è il volto disumano del sovraccarico assistenziale. La morte della dottoressa Carta deve far riflettere sui carichi di lavoro richiesti ai medici di medicina generale, ancor più in territori nei quali le carenze sono enormi e l’assistenza ricade interamente sui medici di famiglia” si legge nella nota.