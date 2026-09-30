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È di sette arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura locale. Gli indagati, domiciliati nei comuni di Stornara e Orta Nova, sono accusati di detenzione e spaccio di droga, estorsione, tentata estorsione e fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali. L’operazione è stata avviata a seguito di una richiesta estorsiva avvenuta nel dicembre 2025, che ha permesso di smascherare una vasta rete di spaccio nei comuni dei Cinque Reali Siti.

Le accuse: droga, estorsioni e ordigni esplosivi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la mattina odierna ha visto l’esecuzione di un provvedimento restrittivo nei confronti di sette indagati, di età compresa tra 21 e 44 anni. Tutti sono residenti nei comuni di Stornara e Orta Nova. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di un’articolata attività investigativa.

Le contestazioni mosse agli indagati sono gravi e molteplici. A vario titolo, sono accusati di detenzione e spaccio di ingenti quantità di cocaina e hashish, con l’aggravante di aver promosso e organizzato l’attività illecita. Non solo: agli arrestati vengono attribuite anche estorsione e tentata estorsione, aggravate dall’uso della violenza e dalla partecipazione di più persone. Inoltre, sono stati contestati la fabbricazione, la detenzione e il porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi artigianali, noti come “marmotta“.

Le indagini: dalla richiesta estorsiva alla scoperta della rete criminale

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Foggia e condotta dai militari della Compagnia di Cerignola e della Stazione di Stornara, ha preso avvio nel dicembre 2025. L’inchiesta è partita da una richiesta estorsiva avanzata per recuperare il pagamento di una partita di droga venduta a credito, ai danni di due fratelli. Da questo episodio, gli inquirenti hanno ricostruito l’esistenza di una fitta e redditizia rete di spaccio attiva nei comuni dei Cinque Reali Siti, in particolare tra Stornara, Stornarella, Orta Nova e Carapelle.

Il modus operandi: droga a credito e violenza per il recupero crediti

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la rete criminale avrebbe ceduto considerevoli quantitativi di droga “a credito”, destinati sia allo spaccio al dettaglio che al consumo personale. In caso di ritardi o mancati pagamenti, veniva messo in atto un sistema di recupero crediti particolarmente violento e sistematico. Le attività tecniche hanno documentato spedizioni punitive, aggressioni e intimidazioni, con minacce di mutilazioni, segregazione domiciliare e gravi lesioni personali. A ciò si aggiungevano sanzioni pecuniarie arbitrarie e maggiorazioni di tipo usurario sulle somme dovute.

Ordigni esplosivi e preparativi per assalti agli sportelli ATM

Parallelamente al traffico di stupefacenti, le indagini hanno permesso di accertare la disponibilità e la fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali da parte degli indagati. Questi dispositivi, ad alta potenzialità offensiva, erano destinati a essere utilizzati per assalti agli sportelli ATM degli istituti di credito. Il gruppo aveva già avviato una fase preparatoria e logistica: si era procurato il materiale esplodente, aveva assemblato i dispositivi ed effettuato ripetuti sopralluoghi nel comune di Acerra, in provincia di Napoli, dove erano stati presi contatti con referenti locali per l’esecuzione dei colpi.

L’inchiesta ha interessato diversi comuni dei Cinque Reali Siti, tra cui Stornara, Stornarella, Orta Nova, Carapelle e la città di Acerra. Si precisa che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

IPA