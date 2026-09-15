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È di tre arresti e oltre mezzo chilo di cocaina sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Valmontone (Roma), dove un’insolita consegna in una confezione da pasticceria è stata intercettata dagli agenti. I fermati sono un trentenne, un cinquantatreenne e una ventottenne, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nel parcheggio di un’area commerciale, dopo che i movimenti sospetti di un’auto con targa straniera hanno attirato l’attenzione degli investigatori.

Le indagini e l’intercettazione dello scambio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie a un servizio di controllo del territorio che ha permesso di notare un’autovettura con targa straniera aggirarsi con fare sospetto a Valmontone. Gli agenti del Commissariato di P.S. Colleferro hanno quindi deciso di monitorare i movimenti del veicolo, intuendo che potesse essere coinvolto in attività illecite.

L’attenzione si è concentrata su un giovane trentenne che, dopo aver prelevato dal veicolo una cosiddetta “sweet box” – una confezione da pasticceria – e un secondo involucro avvolto in materiale plastico, si è diretto verso un’altra auto parcheggiata a pochi metri di distanza. Qui, il giovane ha consegnato entrambi i pacchi al conducente dell’altro veicolo, che ha ricevuto la merce senza mai scendere dall’auto e si è allontanato rapidamente dopo uno scambio durato solo pochi istanti.

L’inseguimento e il sequestro della droga

Subito dopo lo scambio, l’operazione si è divisa su due fronti: una squadra di agenti ha seguito la coppia rimasta sul posto, mentre un secondo equipaggio ha inseguito l’auto appena ripartita. Quest’ultima è stata fermata poco dopo, permettendo agli agenti di recuperare i due pacchi osservati durante lo scambio.

Sotto il sedile lato passeggero sono stati rinvenuti la confezione da pasticceria, che conteneva oltre mezzo chilo di cocaina sigillata sottovuoto, e un altro involucro con circa 6.000 euro in contanti. Il ritrovamento ha confermato i sospetti degli investigatori, facendo scattare un blitz anche nei confronti della coppia, che è stata raggiunta e bloccata dagli agenti poco dopo.

Le perquisizioni e il denaro nascosto

Le successive perquisizioni hanno portato a una seconda scoperta: nell’auto utilizzata dalla coppia, un pacchetto di patatine era stato trasformato in una vera e propria “cash box”, all’interno della quale sono stati trovati quasi 4.000 euro in contanti. Inoltre, nell’abitacolo è stata rinvenuta un’ulteriore piccola quantità di cocaina, mentre altro denaro è stato trovato nella disponibilità dei due fermati.

Le indagini si sono poi spostate nell’abitazione del cinquantatreenne, dove i poliziotti hanno rinvenuto due bilancini di precisione, piccole quantità di presunto hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e un manoscritto riportante nomi e pesi, probabilmente riconducibili alle partite di droga destinate alla clientela.

Gli arresti e la convalida dell’operazione

I tre soggetti sono stati arrestati in concorso tra loro per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato l’operato della Polizia di Stato, riconoscendo la validità delle indagini e dei sequestri effettuati.

Il contesto dell’operazione a Valmontone

L’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Colleferro si inserisce nell’ambito di un più ampio controllo del territorio volto a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. L’utilizzo di confezioni insospettabili, come quella da pasticceria e il pacchetto di patatine, testimonia la crescente sofisticazione delle tecniche impiegate dai trafficanti per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Il sequestro di oltre mezzo chilo di cocaina e di ingenti somme di denaro in contanti rappresenta un duro colpo per le attività di spaccio nella zona di Valmontone, confermando l’efficacia delle strategie investigative messe in campo dalla Polizia di Stato.

IPA