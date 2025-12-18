Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 180 chili di materiale esplodente sequestrato dalla Polizia di Stato a Messina. Un uomo di 48 anni è stato fermato per detenzione e produzione illegale di articoli pirotecnici, dopo una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di un vero e proprio laboratorio clandestino.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata predisposta dal Questore Annino Gargano nell’ambito di controlli mirati per prevenire illeciti legati alla detenzione, al porto e al commercio di fuochi d’artificio e materiale pirotecnico, in vista delle festività di fine anno. L’obiettivo era quello di contrastare la diffusione di prodotti pericolosi e non conformi alle normative vigenti, spesso causa di gravi incidenti.

L’arresto: come si è svolta l’operazione

Gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato di Messina hanno individuato l’abitazione di un uomo, già sospettato di essere coinvolto nella detenzione e nella produzione illegale di materiale esplodente. Dopo un’attenta attività di controllo del territorio, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha confermato i sospetti: all’interno dell’appartamento sono stati trovati oltre 180 chili di materiale esplodente, insieme a strumenti e componenti necessari per la fabbricazione di artifizi pirotecnici.

Il sequestro e l’intervento degli artificieri

La quantità e la pericolosità del materiale rinvenuto hanno richiesto l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato, che hanno proceduto alla repertazione e al sequestro dell’intero quantitativo. Il materiale, secondo quanto riferito, rappresentava una fonte di grave pericolo per l’incolumità pubblica, sia per le persone che per le cose, a causa del suo potenziale micidiale.

Un laboratorio clandestino in piena città

Oltre al materiale esplodente, gli agenti hanno sequestrato anche tutto l’occorrente per la fabbricazione di artifizi pirotecnici, confermando così l’esistenza di un’attività di produzione illegale all’interno dell’appartamento. Gli elementi raccolti hanno permesso di accertare l’allestimento di un vero e proprio laboratorio clandestino, destinato alla realizzazione di prodotti esplosivi non autorizzati.

Le conseguenze per l’arrestato

Al termine delle formalità di rito, il quarantottenne messinese è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida da parte del G.I.P. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di detenzione e produzione illegale di materiale esplodente, reati particolarmente gravi soprattutto in prossimità delle festività, quando il rischio di incidenti legati all’uso improprio di fuochi d’artificio aumenta sensibilmente.

