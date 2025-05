La fake news Emmanuel Macron e la cocaina fa infuriare l'Eliseo, cosa c'era davvero sul tavolo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Presidenza della Repubblica francese ha ufficialmente smentito la fake news inventata dal conduttore radiofonico di estrema destra americano Alex Jones, che affermava che sul tavolo del vagone del treno che ha portato i leader europei a Kiev ci fosse della cocaina: si trattava di un fazzoletto.

La smentita dell’Eliseo

L’account della Presidenza della Repubblica francese su X ha smentito ufficialmente la fake news inventata dal conduttore radiofonico di estrema destra americano Alex Jones, che affermava di aver visto della cocaina sul tavolo del vagone del treno che ha portato Macron a Kiev.

“Quando l’unità europea diventa sconveniente, la disinformazione arriva a modificare un fazzoletto per farlo diventare della droga. Questa fake news viene diffusa dai nemici della Francia, sia all’estero che in patria. Dobbiamo rimanere vigili contro queste manipolazioni” si legge nel post.

Fonte foto: ANSA Alex Jones

Al testo sono allegate due foto. In una si vede il fazzoletto e la didascalia recita semplicemente “questo è un fazzoletto”. Nella seconda si vede l’intera scena, con Macron che accoglie nella cabina i leader dei “Volenterosi“. La didascalia in questo caso recita “Questa è l’unità europea“.

La fake news di Alex Jones

Alex Jones, conduttore radiofonico di estrema destra famoso per una serie di fake news che lo hanno portato anche in tribunale, affermava che sul tavolo ci fosse un sacchetto contenente cocaina, che in realtà è evidentemente un fazzoletto usato.

Il conduttore afferma poi che il cancelliere tedesco Friedrich Merz “nasconde un cucchiaio molto velocemente”. Nel video, semplicemente, non c’è traccia né del cucchiaio, né del gesto di Merz.

La fake news si è però molto diffusa all’interno dell’ala più radicale del movimento Make America Great Again, che sostiene Donald Trump. Questo ha costretto l’Eliseo alla smentita ufficiale.

Chi è Alex Jones

Alex Jones è famoso per essere uno dei maggiori sostenitori di varie teorie del complotto negli Stati Uniti, fin da quelle sull’11 settembre. Con il suo programma InfoWars, è diventato riferimento dell’estrema destra Maga.

Le sue teorie del complotto lo hanno portato ad affermare per anni che la strage della scuola elementare Sandy Hook del 2012, in cui morirono 28 persone, tra cui 20 bambini tra i 6 e i 7 anni, fosse una montatura organizzata per bandire le armi dagli Stati Uniti.

La famiglia di una delle vittime ha fatto causa a Jones e nel 2022 il conduttore è stato condannato a pagare quasi 50 milioni di dollari in danni. Come risultato, InfoWars è finito all’asta.