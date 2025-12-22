La famiglia del bosco potrebbe riunirsi per il giorno di Natale, l'indiscrezione dopo la decisione dei giudici

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La famiglia del bosco potrebbe riunirsi in occasione del giorno di Natale. L’indiscrezione è tutta da verificare: lo ha riferito in diretta l’inviata Elisa Sciuto in collegamento con lo studio di Dentro la Notizia, ma la stessa mantiene una necessaria cautela. Secondo quanto riferito, i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham potrebbero incontrare i genitori nell’abitazione messa a disposizione da Armando Carusi, ma sotto la supervisione dei servizi sociali.

Il possibile incontro a Natale

Come anticipato, si tratta di un’indiscrezione tutta da verificare. A riferirla in diretta è la giornalista Elisa Sciuto, in collegamento con lo studio di Dentro la Notizia nel corso della puntata andata in onda lunedì 22 dicembre.

Secondo l’inviata la ormai nota famiglia nel bosco potrebbe riunirsi giovedì 25 dicembre in occasione della giornata del Natale.

Sciuto riferisce che Nathan Trevallion e Catherine Birmingham potrebbero “passare il Natale insieme” ai loro figli “nella casa messa a disposizione da Armando Carusi”.

“Non gli viene comunque tolta la restrizione della responsabilità genitoriale”, precisa la giornalista, che infine aggiunge che “verranno supervisionati dai servizi sociali che continuano a monitorarli giorno per giorno”.

La bronchite non curata

Nelle ultime ore, inoltre, è emerso che uno dei figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sarebbe arrivato presso la casa-famiglia dove attualmente i piccoli sono ospiti con una chiara bronchite acuta non curata.

L’inviata di Dentro la Notizia, quindi, riferisce gli ultimi rilievi da parte della pediatra che avrebbe detto che il piccolo “come i tre bambini sta benissimo“. I tre bambini “sabato sono stati visitati l’ultima volta” e in loro è stato riscontrato “un buono stato di salute“.

Le motivazioni dei giudici sulla famiglia nel bosco

Come noto, la Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso che i legali della famiglia nel bosco avevano presentato contro la sospensione della responsabilità genitoriale e il conseguente trasferimento dei figli nella casa famiglia.

Nelle motivazioni i giudici hanno riconosciuto gli “apprezzabili sforzi di collaborazione” ma allo stesso tempo hanno sottolineato le criticità con cui i coniugi avrebbero provveduto alla cura dei bambini, l’aspetto principale che ha portato al provvedimento provvisorio di allontanamento.