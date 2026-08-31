La famiglia morta a Pietralata era seguita dai servizi sociali, il minisindaco: "Non si tratta di marginalità"

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Mentre continua il tempo del dolore, dalla strage familiare che ha colpito Pietralata, quartiere della periferia est di Roma, emergono nuovi elementi. Ad aggiungere dettagli è Massimiliano Umberti, minisindaco del IV Municipio. Al Corriere della Sera ha riferito che la famiglia era “seguita dai nostri servizi sociali”, ma precisa sin da subito che “non si tratta di una situazione di marginalità”. La figlia di 5 anni “era disabile grave” e i genitori “lottavano da anni”.

La famiglia era seguita dai servizi sociali

Come anticipato, il Corriere della Sera ha raccolto le prime dichiarazioni di Massimiliano Umberti, minisindaco del IV Municipio, che ha riferito che la famiglia trovata morta nella propria abitazione di via dell’Antracite 12 era “seguita dai nostri servizi sociali”.

La loro bambina di appena 5 anni “era disabile grave”, continua Umberti, che aggiunge che i suoi genitori “lottavano da anni”.

ANSA

Umberti, inoltre, precisa che “non si tratta di una situazione di marginalità” in quanto tutti i componenti della famiglia erano “seguiti anche economicamente“.

Poi conclude: “Dalle prime cose che mi hanno detto i nostri uffici, viene fuori la lotta per l’accettazione della malattia della figlia“.

La tragedia di Pietralata

I rilievi dei carabinieri e dei colleghi del Ris sono ancora in corso d’opera. La tragedia è stata scoperta dopo le 13 di lunedì 31 agosto, quando un parente della famiglia ha contattato i vigili del fuoco perché da ore non riusciva a contattare i suoi congiunti. Quando i carabinieri, con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono entrati dentro l’abitazione di via dell’Antracite 12, hanno trovato quattro corpi senza vita all’interno di una stanza da letto: un uomo, una donna, una bambina e un cane.

I cadaveri presentavano ferite da arma da fuoco. Secondo i primi rilievi la pistola rinvenuta nell’appartamento sarebbe appartenuta all’uomo, che la deteneva regolarmente. All’interno dell’abitazione, inoltre, sarebbero stati rinvenuti dei biglietti d’addio.

Chi era la famiglia morta a Roma

Nella tarda serata di lunedì 31 agosto sono spuntati i nomi di tutti i componenti della famiglia. Lui, 42 anni, si chiamava Luca Ambasciano e lavorava come tecnico informatico in smart working. Lei, Valentina Pambianco, aveva 41 anni ma per il momento non è dato sapere quale fosse la sua occupazione.

La loro figlia si chiamava Bianca e stava per compiere 6 anni.