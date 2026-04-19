La famiglia nel bosco verso il trasloco in città: Nathan e Catherine abiteranno in una casa comunale a Palmoli

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sembra intravedersi finalmente un raggio di sole per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i coniugi protagonisti della vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco. Il 18 aprile sono iniziate operazioni di trasloco nell’alloggio messo a disposizione dal Comune di Palmoli, in provincia di Chieti. Un passo fondamentale che segna l’addio alla vita selvaggia per abbracciare quella di città, con un unico, grande obiettivo: riabbracciare i tre figli.

La famiglia nel bosco verso il trasloco in città

Come riporta TgCom24, Nathan ha iniziato a trasferire gli effetti personali dei figli nella nuova abitazione concessa dall’amministrazione comunale.

Si tratta di un alloggio dotato di tutti i comfort necessari, che la famiglia potrà utilizzare per i prossimi due anni.

Questo tempo sarà fondamentale per permettere la ristrutturazione del loro casale originale secondo i criteri della bioedilizia.

Il progetto di riqualificazione è già in fase di deposito presso l’ufficio tecnico comunale e l’iter autorizzativo sembra essere alle battute finali.

L’obiettivo è trasformare quella che era considerata una dimora non idonea in un’abitazione moderna e sicura, pronta per accogliere nuovamente i minori una volta terminato il periodo nell’alloggio temporaneo.

Qual è lo stato psicologico dei bambini

A rendere urgente il ritorno dei bambini a casa sono state le recenti perizie di parte depositate dal team difensivo dei coniugi.

Lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicoterapeuta Martina Aiello hanno sottolineato con forza la “necessità e urgenza” di ripristinare il nucleo familiare originale.

Secondo i tecnici, è vitale interrompere il processo di disgregazione dei legami affettivi per prevenire che il disagio dei minori si trasformi in forme più gravi.

I bambini, che hanno trascorso separati dai genitori anche le festività di Pasqua e il compleanno della madre Catherine, starebbero soffrendo profondamente la lontananza, manifestando quello che gli esperti definiscono un “trauma da separazione“.

La manifestazione di Pescara

Mentre Nathan prepara il nuovo “nido”, la solidarietà attorno alla famiglia nel bosco non si ferma.

Sabato 18 aprile 2026, a Pescara, si è tenuta una manifestazione con striscioni e slogan come “Giù le mani dai bambini“.

In piazza non c’erano solo sostenitori dei Trevallion, ma molte famiglie che denunciano quella che definiscono un’ingerenza eccessiva dello Stato nei legami tra genitori e figli.

I manifestanti hanno protestato contro un sistema che, a loro dire, spesso trasforma in “carnefici” genitori che avrebbero solo bisogno di aiuto pratico per migliorare le proprie condizioni di vita, senza necessariamente dover ricorrere all’allontanamento forzato dei minori.