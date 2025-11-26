La febbre per il Festival di Sanremo 2026 è iniziata, hotel pieni e stanze pagate fino a 400 euro a notte

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nonostante manchino tre mesi al Festival di Sanremo e nonostante Carlo Conti non abbia ancora svelato la lista dei big in gara, nella Città dei Fiori gli hotel e le altre strutture ricettive registrano quasi ovunque sold-out per i giorni in cui si svolgerà l’evento musicale. I prezzi per soggiornare nel paese ligure che ospita la kermesse sono tendenzialmente alti, in alcuni casi da capogiro.

Festival di Sanremo 2026, prezzi degli hotel alle stelle

Già iniziata, anzi è già quasi finita la corsa all’alloggio a Sanremo per la settimana dal 24 al 28 febbraio, quando cioè si svolgerà la popolare kermesse canora. Di fatto, come spiega l’AdnKronos, si è già registrato un sold-out virtuale, con tariffe da capogiro.

Un monitoraggio sui principali portali di prenotazione online certifica che le strutture ricettive sono prenotate per il 90% per fine febbraio, vale a dire che di posti disponibili nei giorni del Festival ne sono rimasti pochissimi. Alcuni hotel sono già completamente ‘full’.

ANSA L’esterno del Teatro Ariston

Una novità rispetto agli anni passati dove la Città dei Fiori veniva sì subissata da prenotazioni di coloro che volevano vedere da vicino la kermesse, ma non con così largo anticipo.

E pensare che, come sopra accennato, non sono nemmeno ancora stati proclamati i cantanti big in gara. Carlo Conti avrebbe voluto rivelarli domenica scorsa, ma poi, in segno di rispetto nei confronti di Ornella Vanoni, ha fatto slittare l’annuncio al 30 novembre.

Fatto sta che il pubblico pare avere una fiducia smisurata verso l’evento, al di là di chi sarà in gara sull’Ariston. E infatti gli alberghi sono già stati prenotati, con i prezzi che sono schizzati alle stelle.

Appartamenti da 50 mq a 15mila euro

C’è un esempio che spiega bene la situazione relativa all’aumento delle tariffe durante la settimana sanremese: per alloggiare in una camera di un hotel a una stella in zona centrale, nella settimana precedente al Festival, si spende in media di 110-115 euro a notte. Dal 24 al 28 febbraio, i prezzi cambiano drasticamente, superando i 400 euro a notte. Si tratta di un rincaro di oltre 250%.

In altre parole, chi soggiorna nelle strutture più economiche per tutti i giorni in cui va in scena il Festival deve sborsare almeno 2mila euro.

Non va nemmeno meglio a coloro che amano la soluzione dell’affitto di un appartamento. Per una casa di 50 mq, che al massimo può ospitare 4 persone, vengono chiesti fino a 15mila euro.

Le polemiche sui prezzi e la posizione di Federalberghi Sanremo

Il tema dei costi “stellari” riguarda anche i rapporti tra addetti ai lavori; è in corso una trattativa serrata tra case discografiche, Comune di Sanremo e Rai. Le etichette, che sono riuscite a ottenere un adeguamento dei rimborsi spese per gli artisti a partire dall’edizione 2026, continuano tuttavia a far notare che la speculazione sui prezzi ha raggiunto picchi illogici.

Una versione che è però stata nettamente smentita da Silvio Di Michele, presidente di Federalberghi Sanremo. “Assolutamente no. Lo smentisco”, ha detto all’Adnkronos.

“Abbiamo fatto un comunicato stampa e chiesto ai nostri associati di tenere i prezzi del 2025. Al 99% i prezzi sono rimasti alla lettera”, ha spiegato Di Michele che, a proposito dei pochi alloggi rimasti, ha detto che “le situazioni alberghiere sono già complete a Sanremo e si sta raggiungendo il pieno anche nelle zone limitrofe“.

“Mi spiace che qualche organo di stampa e qualche personaggio continui a fomentare questa polemica che non esiste”, ha proseguito il presidente di Federalberghi Sanremo.

Quando gli è stato chiesto perché durante la settimana del Festival i prezzi subiscono rincari vertiginosi, ha così replicato: “A Sanremo in quel periodo passiamo dalla morta stagione all’evento più importante di tutto l’anno, dall’oggi al domani. È normale che ci sia un apprezzamento. È la legge della domanda e dell’offerta”.

Secondo Federalberghi Sanremo, “forse l’1%” degli hotel ha alzato le tariffe rispetto allo scorso anno. E, in tali casi, per richieste specifiche. “Se una casa discografica chiede determinati servizi in più, è comprensibile un adeguamento, ma parliamo di aumenti minimi”, ha concluso Di Michele.