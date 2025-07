Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati a Cassino e arrestati due uomini per truffa ai danni di anziani. Gli agenti hanno sequestrato numerosi monili in oro e denaro contante, frutto di truffe avvenute a Celano, e hanno tratto in arresto i responsabili dopo una serie di controlli e perquisizioni.

Il controllo al casello autostradale di Cassino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio durante lo scorso fine settimana, quando gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino hanno fermato una Fiat Panda proveniente dalla S.S.V. Sora-Cassino. Il comportamento sospetto dei due occupanti ha spinto i poliziotti a procedere a una perquisizione accurata sia del veicolo sia delle persone a bordo.

L’intuizione degli agenti si è rivelata corretta: nascosti sotto il sedile lato passeggero, all’interno di un fazzoletto, sono stati trovati numerosi monili in oro e denaro contante. Il materiale rinvenuto ha fatto subito sospettare che potesse trattarsi del bottino di una truffa appena consumata.

L’indagine porta a Celano: ennesima truffa ai danni di anziani

Le successive attività investigative hanno permesso di ricostruire la provenienza dei preziosi e del denaro: si trattava, infatti, del risultato di una truffa perpetrata ai danni di una persona anziana a Celano (AQ). Gli agenti hanno quindi segnalato i due uomini all’Autorità Giudiziaria competente, avviando tutte le procedure previste dalla legge.

La Fiat Panda torna a Celano: nuovo colpo e arresti

Il giorno successivo, la stessa Fiat Panda è stata nuovamente segnalata nel territorio di Celano. Le forze dell’ordine hanno quindi intensificato i controlli in direzione sud, monitorando i movimenti dell’auto sospetta. Nel primo pomeriggio, il veicolo è stato intercettato sulla carreggiata sud dell’autostrada A1, questa volta proveniente da Roma, dopo che il conducente aveva effettuato un rifornimento presso l’area di servizio Prenestina senza pagare, configurando così anche il reato di furto.

Alla guida della Panda, gli agenti hanno riconosciuto uno dei due soggetti fermati il giorno precedente, accompagnato però da un nuovo passeggero. Anche in questa occasione, la perquisizione ha permesso di recuperare monili d’oro, ancora una volta frutto di una truffa ai danni di un’anziana signora di Celano. Tra gli oggetti ritrovati, anche una fede nuziale, troppo piccola per il dito dell’uomo che la indossava al mignolo, dettaglio che non è sfuggito agli agenti.

Ordine di carcerazione e arresto dei responsabili

Durante i controlli, è emerso che il conducente della Fiat Panda era destinatario di un ordine di carcerazione appena emesso dalla Questura di Firenze. A seguito di questi riscontri, i due uomini sono stati arrestati e condotti in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il Gip ha successivamente convalidato gli arresti e disposto una misura cautelare nei confronti degli indagati, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica del Tribunale di Cassino.

La raccomandazione della Polizia: attenzione alle truffe agli anziani

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alle truffe ai danni di persone anziane, fenomeno purtroppo in crescita su tutto il territorio nazionale. La Polizia rinnova l’invito a prestare la massima attenzione e a non fidarsi di chiunque chieda la consegna di gioielli o denaro, soprattutto se con modalità sospette o pressanti.

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi episodio sospetto, ricordando che la prevenzione e la collaborazione dei cittadini sono strumenti fondamentali per arginare il fenomeno delle truffe.

La fase delle indagini preliminari

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, durante la quale gli indagati potranno esercitare il proprio diritto di difesa secondo quanto previsto dal codice di procedura penale. Sarà compito della magistratura accertare le responsabilità e valutare la posizione dei soggetti coinvolti.

Un fenomeno in crescita: le truffe agli anziani

Negli ultimi anni, il fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane ha assunto dimensioni preoccupanti. I malviventi, spesso con tecniche sempre più sofisticate, riescono a carpire la fiducia delle vittime, inducendole a consegnare beni preziosi o somme di denaro. Le forze dell’ordine, come dimostrato anche dall’operazione condotta a Cassino, sono costantemente impegnate nel contrasto a queste attività criminali.

La collaborazione tra cittadini e istituzioni resta fondamentale per prevenire e reprimere questi reati, che colpiscono una delle fasce più vulnerabili della popolazione.

