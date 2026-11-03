Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due giovani sono stati posti agli arresti domiciliari per il danneggiamento seguito da incendio di autovetture. La misura cautelare è stata eseguita dalla Polizia di Stato a Corato dopo le indagini su due autovetture distrutte dalle fiamme. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura, nei confronti di un 18enne e un 27enne.

Auto in fiamme a Corato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno eseguito la misura degli arresti domiciliari nel pomeriggio del 28 ottobre 2026. Il giudice ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di danneggiamento seguito da incendio in concorso e ha ravvisato il pericolo di reiterazione.

Le immagini delle telecamere

L’attività investigativa è partita dopo gli incendi di due autovetture, avvenuti a pochi giorni di distanza e conclusasi con la loro completa distruzione. I poliziotti del Commissariato di P.S. di Corato hanno esaminato le riprese dei sistemi di videosorveglianza e ricostruito la dinamica di uno degli episodi. Secondo l’ipotesi investigativa, i due indagati si sono avvicinati a un’auto e l’hanno cosparsa di liquido infiammabile. Si è sviluppata una fiammata simile a un’esplosione, ma l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha impedito che raggiungesse i veicoli vicini.

Ricostruito anche il percorso di fuga

Le immagini hanno permesso di seguire gli spostamenti dei sospettati prima e dopo l’episodio, compreso il rifornimento di liquido infiammabile in una stazione di servizio. Una telecamera li ha infine ripresi a volto scoperto. Ulteriori riscontri hanno portato gli investigatori ad attribuire, secondo l’accusa, a uno dei due anche l’incendio della seconda auto, avvenuto qualche giorno prima. Il GIP ha disposto la misura cautelare a Trani.

IPA