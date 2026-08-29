La figlia della 75enne Gena Totaro morta carbonizzata a Gragnano "ha osservato la madre mentre moriva"

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I nuovi dettagli sulla tragedia che ha colpito Gragnano (Napoli), dove la 75enne Genoveffa “Gena” Totaro è morta semicarbonizzata, arrivano dal decreto di fermo firmato dal procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso a carico di Francesca Buonopane, 53 anni, figlia della pensionata, ora arrestata per omicidio aggravato e tentato incendio. Secondo l’accusa, l’indagata sarebbe rimasta ad osservare “la povera donna svenuta mentre veniva divorata dalle fiamme”. Secondo le ultime indiscrezioni, Buonopane avrebbe confessato che poche ore prima della tragedia aveva litigato con la madre.

Francesca Buonopane avrebbe osservato la madre mentre moriva

Le ultime novità sul dramma di Gragnano arrivano dall’Adnkronos. L’agenzia riporta alcuni estratti della nota firmata dal procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, con alcuni passaggi importanti della tragedia.

Secondo la nota, Francesca Buonopane avrebbe assistito al momento in cui la madre Gena Totaro perdeva i sensi, “limitandosi a osservare la povera donna svenuta mentre veniva divorata dalle fiamme“.

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Secondo il pm, la 53enne avrebbe avuto la “possibilità materiale di trascinare la donna lontana dalle fiamme e prestarle i dovuti soccorsi”.

Invece, continua la nota, “prima restava a fissarla per alcuni minuti e poi decideva di allontanarsi dalla abitazione”. Infine, Francesca Buonopane “non appariva particolarmente preoccupata della fine che aveva fatto la madre”, conclude la nota del pm riportata dall’Adnkronos.

La lite di Gena Totaro con la figlia

Sempre Adnkronos riporta che la figlia di Gena Totaro avrebbe ammesso che negli ultimi tempi avrebbe vissuto diversi litigi con la madre, anche la mattina di venerdì 28 agosto, alcune ore prima della tragedia.

Francesca Buonopane, sul braccio, mostrava il segno di uno strattonamento che i carabinieri avrebbero notato. Secondo indiscrezioni riportate anche da Repubblica, la 53enne sarebbe affetta da disturbi psichici che tuttavia sono ancora in fase di accertamento.

Le indagini sulla tragedia di Gragnano

Le indagini della Procura di Torre Annunziata continuano. Secondo una prima ricostruzione, Francesca Buonopane avrebbe tagliato il tubo del gas per poi appiccare l’incendio, procurando in questo modo l’innesco del rogo.

L’abitazione di via Vittorio Veneto è stata posta sotto sequestro e la salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.