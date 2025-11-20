La figlia di Filippo Raciti ricorda l'omicidio del padre "scoperto dalla tv, ci hanno minacciati e umiliati"
La figlia di Filippo Raciti ha ricordato l'omicidio del padre, ispettore capo di Polizia ucciso nel 2007 dopo la partita di calcio Catania-Palermo
La figlia di Filippo Raciti, l’ispettore capo della Polizia ucciso nel 2007 al termine della partita di calcio tra Catania e Palermo, ha rivelato che quel giorno scoprì dalla televisione dell’omicidio del padre. Fabiana Raciti ha anche raccontato le difficoltà incontrate successivamente: “Ci hanno bruciato il citofono, ci hanno minacciato al telefono e su Facebook, offeso, ferito, umiliato il suo nome con striscioni assurdi”.
- Chi è Fabiana Raciti
- La morte di Filippo Raciti e il ricordo della figlia Fabiana
- Il messaggio di Fabiana Raciti su Speziale e Micale
Chi è Fabiana Raciti
Fabiana Raciti, 34 anni, è la figlia dell’ispettore capo della Polizia Filippo Raciti, ucciso mentre era in servizio a 40 anni il 2 febbraio 2007 da due ultrà catanesi, alla fine della partita Catania-Palermo.
Per la morte di Raciti sono stati condannati a 8 e 11 anni per omicidio preterintenzionale Antonino Speziale e Daniele Micale.
Il feretro di Filippo Raciti.
All’epoca Fabiana Raciti era un’adolescente, sorella maggiore di un bimbo di 8 anni. Sua madre, quando è morto il marito Filippo Raciti, aveva 34 anni, proprio gli stessi anni che ha ora la figlia Fabiana.
La morte di Filippo Raciti e il ricordo della figlia Fabiana
In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Fabiana Raciti ha ricordato cosa successe il giorno della morte del papà Filippo, appresa dalla sua famiglia dalla televisione.
Il suo racconto: “Eravamo in cucina. Io ero rientrata a casa da poco, mia madre e mio fratello giocavano. Ricordo gli scontri, i fumogeni, le scintille delle bombe carta. Poi una striscia rossa con scritta bianca: ‘Morto Filippo Raciti’. Ci fu un silenzio che sembrava infinito“.
La figlia di Filippo Raciti ha raccontato ancora: “Io e mio fratello tornammo a scuola una settimana dopo la sua morte, ma abbiamo avuto difficoltà: sa quante volte ho trovato sul banco scritte vergognose? Del tipo: ’10, 100, 1000 Raciti’. Per tre volte ho dovuto cambiare aula, a casa ci hanno bruciato il citofono, ci hanno minacciato al telefono e su Facebook, offeso, ferito, umiliato il suo nome con striscioni assurdi”.
Il messaggio di Fabiana Raciti su Speziale e Micale
Antonino Speziale e Daniele Micale, condannati a 8 e 11 anni per omicidio preterintenzionale, non si sono mai scusati con la famiglia Raciti. “No, mai”, ha detto Fabiana nell’intervista.
Sul fatto che, dall’inizio, i due professino la loro innocenza, ha aggiunto: “Resto fedele alle sentenze, li conosco solo come gli assassini di mio padre“.
Interpellata sulla frase di Antonino Speziale, che disse “Ho la coscienza a posto”, Fabiana Raciti ha replicato di non avere nulla da rispondergli. “Mi ferisce e basta“, ha detto la figlia dell’ispettore capo della Polizia ucciso a Catania.