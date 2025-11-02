La figlia di Giampaolo Amato, condannato all'ergastolo: "Papà è innocente, travisata la storia della famiglia"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La figlia di Giampaolo Amato, condannato all’ergastolo in primo grado per l’uccisione di moglie e suocera, avvenuto nell’ottobre del 2021, ha diffuso una lettera aperta, nella quale contesta autopsia e movente, parla di “gigantesca ingiustizia” e ribadisce l’innocenza del padre: “congetture che sfuggono a qualsiasi raziocinio”.

La lettera aperta della figlia di Giampaolo Amato

“Sono rimasta in silenzio per molto tempo, ma ora basta”. Inizia così la lettera aperta diffusa dai giornali e scritta da Anna Chiara Amato, figlia di Giampaolo Amato. Il padre, ex oculista della Virtus, è stato condannato all’ergastolo in primo grado per l’uccisione della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo, avvenute a Bologna nell’ottobre 2021.

Secondo i giudici, avrebbe somministrato alle due donne un mix di Sevoflurano e Midazolam. A quattro anni dai fatti, Anna Chiara ha deciso di parlare pubblicamente per “difendere la verità” e denunciare quella che definisce “una gigantesca ingiustizia”.

IPA Il palazzo nel quale è avvenuto il duplice omicidio per il quale è stato condannato all’ergastolo Giampaolo Amato: la figlia in una lettera difende l’uomo

Nello scritto, intitolato “Dalla figlia di un presunto assassino”, la giovane contesta “informazioni sbagliate e congetture prive di logica” diffuse nei media e nelle aule di giustizia. Sostiene che la storia della sua famiglia sia stata “travisata” e che “molti elementi processuali siano stati interpretati male.” Insieme al fratello Nicola, ribadisce la convinzione che il padre sia innocente: “Noi continueremo a combattere”.

L’autopsia e le accuse al condannato

La figlia affronta nel dettaglio alcuni punti dell’inchiesta. Spiega che l’autopsia sulla madre non fu chiesta dalla zia, parte civile nel processo, ma “fu una decisione presa da mio padre e da mio fratello per dissipare dubbi su malattie genetiche”.

Aggiunge che “qualsiasi presunto tentativo di occultare prove sarebbe privo di senso”, poiché la sepoltura fu decisa “dopo che la salma era già stata prelevata ai fini dell’autopsia”. Respinge anche le accuse di un atteggiamento sospettoso da parte del padre: “Non era lui a chiedere con insistenza notizie, ero io, impaziente e preoccupata”.

Anna Chiara sottolinea inoltre che né lei né il fratello sarebbero mai stati influenzati o manipolati: “Siamo un medico e un avvocato, tutto fuorché condizionabili”. A suo dire, il padre “ha immediatamente rinunciato all’eredità” dopo la morte della moglie, e tutte le decisioni successive “sono state prese in autonomia dai figli”.

“Un doppio ergastolo senza movente”

La lettera dedica un ampio spazio al tema del movente, che la figlia considera “irragionevole”. Nella sentenza di primo grado, i giudici hanno individuato la motivazione del delitto in una “sofferta incapacità di lasciare la moglie e il nucleo familiare”.

Anna Chiara contesta questa versione: “Mia madre non si era mai posta come ostacolo alla relazione extraconiugale di mio padre, gli aveva solo chiesto di scegliere”. Si domanda anche come si possa “commutare un doppio ergastolo senza un movente certo”.

Nelle righe finali, la giovane scrive che la madre “non avrebbe mai voluto vedere i figli abbandonati” e che il padre “sta affrontando con una determinazione quasi sovrumana la gigantesca ingiustizia che gli è piombata addosso”. Conclude: “Vado avanti perché so di stare combattendo per ciò che è giusto. Non credo che molti altri possano dire lo stesso. Noi continueremo a combattere”.