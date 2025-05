La finale di Eurovision 2025 in diretta su Rai 1 con Lucio Corsi e Gabry Ponte, orari e scaletta completa

Tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, in diretta sabato 17 maggio, da Basilea, in Svizzera, e trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20.40. Sul palco della St. Jakobshalle si sfideranno 26 artisti. Per l’Italia c’è Lucio Corsi con Volevo essere un duro, mentre Gabry Ponte rappresenta San Marino con Tutta l’Italia. In studio, il commento è affidato a Gabriele Corsi e BigMama, mentre a leggere i voti dell’Italia sarà Topo Gigio.

Lucio Corsi e Gabry Ponte in finale

L’Italia, parte dei Big Five, accede direttamente alla finale. Il toscano Lucio Corsi si esibirà quattordicesimo, intorno alle 22.30. Per San Marino, il dj e produttore Gabry Ponte salirà sul palco venticinquesimo, penultimo nella scaletta, con un brano pensato per far ballare tutta Europa.

Tra i favoriti alla vittoria ci sono gli svedesi KAJ con Bara Bada Bastu, l’austriaco JJ con Wasted Love e l’olandese Claude con C’est La Vie.

Fonte foto: IPA

Gabry Ponte

A giudicare le performance saranno il pubblico da casa e le giurie nazionali, con peso quasi paritario nella determinazione del vincitore.

Come si vota all’Eurovision 2025

In Italia non è possibile votare per Lucio Corsi, ma si può sostenere Gabry Ponte, in gara per San Marino. Il televoto sarà attivo al termine di tutte le esibizioni. Si potrà votare via SMS, telefono fisso oppure sul sito esc.vote, per un massimo di 5 voti per modalità.

Il voto del pubblico peserà per il 50,7%, mentre quello delle giurie professionali per il 49,3%. Una formula che spesso ha ribaltato i pronostici all’ultimo minuto.

Michelle Hunziker sul palco, Topo Gigio porta i voti

Sul palco con Hazel Brugger e Sandra Studer, già protagoniste delle semifinali, ci sarà anche Michelle Hunziker.

Nel ruolo ormai iconico di portavoce dei voti italiani torna invece Topo Gigio, dopo il successo dello scorso anno. A seguire la finale, anche quest’anno, Rai Radio 2 per la copertura in diretta audio.

La scaletta completa: apre la Norvegia, chiusura con l’Albania

Ad aprire la serata sarà la Norvegia con Kyle Alessandro, mentre a chiudere sarà l’Albania con Shkodra Elektronike.

In mezzo, la varietà e l’energia tipiche dell’Eurovision, tra ballate, canzoni folk, sperimentazioni elettroniche e messaggi politici appena accennati.