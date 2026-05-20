La fine del mondo sarà il "13 novembre 2026", lo studio di Heinz von Foerster pubblicato su Science nel 1960

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La fine del mondo arriverà “il 13 novembre 2026“. Forse. A sostenerlo è uno studio realizzato dal fisico Heinz von Foerster e pubblicato all’epoca sulla rivista Science nell’ormai lontano 1960, ma tornato di recente d’attualità. Lo studio è incentrato sul rapporto tra la crescita del numero di esseri viventi nella popolazione umana e la disponibilità di risorse sulla Terra.

Lo studio di Heinz von Foerster sulla fine del mondo

Nel 1960, il fisico Heinz von Foerster, dell’università dell’Illinois, allora 48enne, pubblicò uno studio sulla popolare rivista scientifica Science.

Il fisico Heinz von Foerster elaborò un modello matematico incentrato sul rapporto tra la crescita della popolazione umana e le risorse disponibili sulla Terra, individuando in venerdì 13 novembre 2026 la data più probabile per la cosiddetta fine del mondo.

L’importanza dello studio di Heinz von Foerster oggi

Dal 1960, anno di pubblicazione su Science dello studio del fisico Heinz von Foerster, la crescita della popolazione globale ha rallentato in maniera significativa e, pertanto, le premesse da cui è partito l’esperto dell’università dell’Illinois sono cambiate.

Ciò nonostante, la provocazione-previsione di Heinz von Foerster mantiene un suo valore, legato in modo specifico ai pericoli di una crescita insostenibile e all’importanza di una gestione efficiente delle risorse a disposizione nel nostro Pianeta.

Di quanto aumenterà la popolazione della Terra da qui al 2100

Capire come cambierà e quanto aumenterà (oppure diminuirà) la popolazione della Terra è molto importante dal punto di vista economico, scientifico, sociale e sanitario. L’obiettivo, ovviamente, è quello di mantenere il numero di esseri umani in un range ottimale in cui non siano né troppo pochi né troppi, in relazione al già citato rischio di esaurimento delle risorse, ma non solo.

In passato gli esperti dell’Onu hanno stimato che la popolazione mondiale raggiungerà un plateau a 10,9 miliardi di persone entro la fine del secolo.

Negli ultimi anni, però, altri gruppi di scienziati hanno condiviso altre previsioni che hanno rivisto al ribasso la crescita demografica illustrata dalle Nazioni Unite.

Cos’è l’Orologio dell’Apocalisse

L’Orologio dell’Apocalisse, o Doomsday Clock, è stato creato nel 1947, durante la Guerra Fredda tra Stati Uniti d’America e Unione Sovietica. Si tratta di una rappresentazione simbolica di quanto l’umanità sia vicina alla distruzione del mondo: la mezzanotte simboleggia il momento in cui l’uomo avrà reso la Terra ormai inabitabile.

Con l’ultimo aggiornamento nel gennaio 2026, le lancette sono state impostate a 85 secondi dalla mezzanotte: è il momento più vicino alla mezzanotte mai registrato dall’orologio nella sua storia.