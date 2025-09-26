La Flotilla ci ripensa dopo l'appello di Mattarella, portavoce Maria Elena Delia torna in Italia per trattare
La portavoce della Global Sumud Flotilla torna in Italia per trattare con le istituzioni dopo l’appello di Sergio Mattarella
Anche il Presidente della Repubblica italiana si è unito alla proposta di mediazione che chiede alla Global Sumud Flotilla di consegnare al Patriarcato Latino a Cipro gli aiuti umanitari da consegnare ai civili di Gaza. A seguito dell’appello di Sergio Mattarella, la portavoce italiana Maria Elena Delia è sulla via del rientro in patria per “un dialogo diretto con le istituzioni”.
L’appello di Sergio Mattarella
A seguito dei preoccupanti attacchi alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, Sergio Mattarella ha rivolto un appello al suo equipaggio.
In una nota diffusa dal Quirinale, il Capo dello Stato chiede ai volontari di accogliere l’offerta del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
Maria Elena Delia, referente italiana della Global Sumud Flotilla
Ovvero, partendo da Cipro, “di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza”.
La richiesta di Mattarella dichiara il “fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta” dalla Flotilla.
A Mattarella fanno eco la premier Giorgia Meloni, “è fondamentale lavorare per garantire l’incolumità delle persone coinvolte” e il vicepremier Antonio Tajani, “c’è anche da proteggere tante vite umane”.
D’accordo anche l’opposizione di Giuseppe Conte, secondo cui è alto il “rischio di incolumità”.
La Global Sumud Flotilla apre al dialogo
Nonostante gli attacchi dei droni e la minaccia di Tel Aviv di ostacolare “la violazione di un legittimo blocco navale”, la Flotilla non si ferma.
L’equipaggio ha opposto un fermo rifiuto alla richiesta di deviare la propria rotta e consegnare gli aiuti umanitari in Grecia.
“Noi siamo pronti a valutare delle mediazioni – ha fatto sapere la portavoce Maria Elena Delia – ma non cambiando rotta perché significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale senza poter fare nulla”.
Ciò nonostante, la delegazione italiana del Global Movement to Gaza comunica in una nota che Delia è in rientro in Italia.
L’apertura ha il “fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni per garantire l’incolumità dei membri italiani dell’equipaggio e il raggiungimento degli obiettivi della missione nel rispetto del diritto internazionale”.
Chi è Maria Elena Delia
La torinese Maria Elena Delia è la referente nazionale della Global Sumud Flotilla.
55 anni, insegnante di matematica e fisica, è da molto tempo tra le più attive volontarie a sostegno della Palestina.
Fa parte dell’International Solidarity Movement, dal 2019 al 2013 è stata referente per l’Italia nella Coalizione Internazionale della Freedom Flotilla.
Dopo aver trascorso alcuni anni in Gran Bretagna, dal 2012 è Consigliere all’interno del board della Fondazione Vittorio Arrigoni, che promuove interventi umanitari in Italia e a livello internazionale.