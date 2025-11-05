Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati e arrestati due sedicenni dopo un inseguimento sull’autostrada A1: i ragazzi sono accusati di truffa ai danni di un’anziana a Vasanello. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Stradale di Frosinone nell’ambito delle attività di contrasto alle truffe agli anziani.

Il fermo sull’A1: inseguimento e arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone hanno intimato l’alt a un’autovettura Opel con a bordo due ragazzi. Invece di fermarsi, i giovani hanno accelerato tentando di sfuggire tra i veicoli in transito sull’autostrada A1. Nonostante il tentativo di fuga, gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare i due occupanti.

I responsabili: due minorenni con precedenti

Una volta identificati, è emerso che i fermati erano due ragazzi sedicenni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Gli accertamenti successivi hanno permesso di collegarli a una recente truffa ai danni di un’anziana signora, avvenuta a Vasanello, in provincia di Viterbo.

La truffa ai danni dell’anziana

La dinamica della truffa è stata ricostruita dagli investigatori: la vittima, una donna anziana, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è finto suo nipote. L’uomo, con tono allarmato, ha chiesto alla nonna di consegnare tutti i beni di valore che aveva in casa, sostenendo che fossero necessari per permettere al padre di essere rilasciato dai carabinieri, che lo avrebbero trattenuto in caserma per il mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali.

Il raggiro e la consegna dei beni

Spaventata dalla situazione, la donna ha raccolto monili in oro e orologi, consegnandoli a un falso carabiniere che si è presentato presso la sua abitazione. Solo in seguito la vittima si è resa conto di essere stata ingannata e ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

L’arresto e le conseguenze

I due ragazzi sono stati arrestati su disposizione del Tribunale dei minorenni di Roma e trasferiti presso il Centro di Prima Accoglienza della capitale. Inoltre, il conducente del veicolo è stato anche denunciato per guida senza patente, risultando recidivo nel biennio.

La refurtiva recuperata

La refurtiva, composta da monili in oro e orologi, è stata interamente recuperata dagli agenti e riconosciuta dalla vittima. Gli oggetti verranno restituiti all’avente diritto.

IPA