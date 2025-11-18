Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: i fatti sono avvenuti la notte scorsa a Messina, dove un giovane di diciannove anni è stato fermato dopo un inseguimento ad alta velocità, culminato con un incidente e l’aggressione a un agente.

L’inseguimento nella notte

La notte scorsa, durante un servizio di prevenzione generale nella zona sud della città, gli agenti hanno notato un giovane sospetto a bordo di un’autovettura. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha ignorato l’alt imposto dagli operatori e si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento lungo la Strada Statale 114, dove il fuggitivo ha compiuto manovre pericolose, mettendo a rischio sia i poliziotti sia gli altri automobilisti.

La corsa in autostrada e il rientro in città

Il diciannovenne ha proseguito la fuga imboccando il tratto autostradale A20, mantenendo una velocità elevatissima fino allo svincolo “Boccetta”, dove è rientrato in città a Messina. La corsa è continuata tra le auto in transito, fino a raggiungere la zona di Piazza Cristo Re, dove erano presenti numerosi pedoni e avventori dei locali che si sono salvati “per miracolo”. Solo la prontezza dei presenti infatti ha evitato conseguenze più gravi, poiché molti sono riusciti a mettersi in salvo salendo rapidamente sul marciapiede.

L’incidente e l’arresto

Giunto nei pressi del viale Principe Umberto, il giovane ha perso il controllo del veicolo e ha impattato contro due autovetture in sosta. Nonostante l’incidente, il ragazzo ha continuato a opporsi agli agenti, dimenandosi e colpendo al volto uno dei poliziotti intervenuti. L’operatore ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Il rinvenimento di sostanza stupefacente

A seguito della perquisizione personale, il diciannovenne è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di presunta sostanza stupefacente del tipo marijuana. Per questo motivo, oltre alle accuse di resistenza e lesioni, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa competente.

ANSA