La folle fuga in auto di un 26enne a Milazzo termina con un violento schianto, il giovane non aveva la patente
Un giovane di 26 anni è stato arrestato a Milazzo dopo un inseguimento per resistenza a pubblico ufficiale e altre violazioni.
Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale eseguito a Milazzo. Un ventiseienne originario di Barcellona Pozzo di Gotto è stato fermato dopo un inseguimento, in seguito al suo rifiuto di sottoporsi a un controllo stradale e al test tossicologico.
L’inseguimento e l’incidente
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella zona della Spiaggia di Ponente a Milazzo. Gli agenti della volante del Commissariato locale erano impegnati in un posto di controllo quando hanno notato un’autovettura procedere con andatura irregolare e improvvisi sbandamenti.
Alla vista della pattuglia, il conducente dell’auto, un giovane di ventisei anni residente a Barcellona Pozzo di Gotto, ha ignorato l’alt degli agenti e ha accelerato, tentando la fuga. Ne è scaturito un inseguimento durato alcuni chilometri, durante il quale gli agenti hanno attivato i dispositivi sonori di emergenza. La corsa si è conclusa quando il fuggitivo ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi violentemente contro una vettura parcheggiata. L’impatto è stato così forte da coinvolgere anche un secondo veicolo nelle vicinanze, rimasto danneggiato a causa della collisione.
I rischi per la sicurezza pubblica
La condotta del giovane ha messo in pericolo non solo la propria incolumità e quella degli operatori di Polizia, ma anche quella di tutti gli altri utenti della strada presenti in quel momento. La fuga ad alta velocità ha infatti creato una situazione di grave rischio lungo le vie percorse durante l’inseguimento.
Il controllo e i precedenti
Una volta bloccato, il ventiseienne ha rifiutato di sottoporsi al test tossicologico richiesto dagli agenti. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che il giovane era privo di patente di guida, revocata in passato per precedenti violazioni al codice della strada. Ulteriori verifiche hanno permesso di accertare che il soggetto aveva già ricevuto contestazioni per guida sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti.
Le accuse e le sanzioni
Il giovane è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e deferito ai sensi dell’articolo 187, comma 8°, del Codice della Strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per le infrazioni commesse durante la fuga alla guida del veicolo.
Le misure restrittive
Su disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, il ventiseienne è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. Al termine dell’udienza, il giudice ha confermato la misura restrittiva già adottata nei suoi confronti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.