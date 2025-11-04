Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale eseguito a Milazzo. Un ventiseienne originario di Barcellona Pozzo di Gotto è stato fermato dopo un inseguimento, in seguito al suo rifiuto di sottoporsi a un controllo stradale e al test tossicologico.

L’inseguimento e l’incidente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella zona della Spiaggia di Ponente a Milazzo. Gli agenti della volante del Commissariato locale erano impegnati in un posto di controllo quando hanno notato un’autovettura procedere con andatura irregolare e improvvisi sbandamenti.

Alla vista della pattuglia, il conducente dell’auto, un giovane di ventisei anni residente a Barcellona Pozzo di Gotto, ha ignorato l’alt degli agenti e ha accelerato, tentando la fuga. Ne è scaturito un inseguimento durato alcuni chilometri, durante il quale gli agenti hanno attivato i dispositivi sonori di emergenza. La corsa si è conclusa quando il fuggitivo ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi violentemente contro una vettura parcheggiata. L’impatto è stato così forte da coinvolgere anche un secondo veicolo nelle vicinanze, rimasto danneggiato a causa della collisione.

I rischi per la sicurezza pubblica

La condotta del giovane ha messo in pericolo non solo la propria incolumità e quella degli operatori di Polizia, ma anche quella di tutti gli altri utenti della strada presenti in quel momento. La fuga ad alta velocità ha infatti creato una situazione di grave rischio lungo le vie percorse durante l’inseguimento.

Il controllo e i precedenti

Una volta bloccato, il ventiseienne ha rifiutato di sottoporsi al test tossicologico richiesto dagli agenti. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che il giovane era privo di patente di guida, revocata in passato per precedenti violazioni al codice della strada. Ulteriori verifiche hanno permesso di accertare che il soggetto aveva già ricevuto contestazioni per guida sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti.

Le accuse e le sanzioni

Il giovane è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e deferito ai sensi dell’articolo 187, comma 8°, del Codice della Strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per le infrazioni commesse durante la fuga alla guida del veicolo.

Le misure restrittive

Su disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, il ventiseienne è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. Al termine dell’udienza, il giudice ha confermato la misura restrittiva già adottata nei suoi confronti.

