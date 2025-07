Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e danneggiamento sono le accuse mosse nei confronti di otto giovani, tra cui cinque minorenni, fermati dalla Polizia di Stato a Monza nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 luglio 2025. I ragazzi sono stati sorpresi mentre si introducevano in diversi esercizi commerciali e nella sede di una onlus, causando danni e sottraendo beni. L’operazione è stata condotta dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Questura, che ha permesso di ricostruire l’intera dinamica degli eventi.

La segnalazione e l’intervento immediato della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio alle 2.00 di lunedì 21 luglio, quando la proprietaria della yogurteria “YoYogurt” di via Pergolesi a Monza ha notato, tramite le telecamere di sorveglianza, la presenza di alcune persone all’interno del suo locale. Immediatamente, la donna ha allertato la Centrale Operativa della Questura, segnalando un furto in corso. Gli equipaggi della Polizia di Stato sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo il luogo indicato in pochi minuti.

L’inseguimento e la cattura dei responsabili

Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto le descrizioni fornite dalla proprietaria e hanno individuato un gruppo di otto giovani che si allontanava rapidamente dal complesso “la Dominante ASD”, situato nelle vicinanze. Alla vista delle forze dell’ordine, i ragazzi si sono divisi, tentando la fuga in diverse direzioni. Gli agenti hanno dato immediatamente il via a un inseguimento, durante il quale sono riusciti a bloccare tre ragazzi che avevano scavalcato il cancello di una palazzina in via Ramazzotti 24. Grazie anche alle segnalazioni di alcuni cittadini, un altro giovane è stato fermato mentre cercava di allontanarsi in bicicletta, mentre i restanti sono stati rintracciati nascosti tra i cespugli di via Paganini.

La ricostruzione dei fatti e l’identificazione

Una volta condotti in Questura, i giovani sono stati identificati: si tratta di cinque minorenni e tre maggiorenni, tutti di nazionalità italiana e residenti tra Monza, Muggiò e Lissone. Gli agenti hanno contattato i genitori dei minorenni e, attraverso la visione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, hanno potuto ricostruire con precisione quanto accaduto nel corso della notte.

I colpi messi a segno: bar, palestra e onlus nel mirino

Dagli accertamenti è emerso che il gruppo, intorno alle 2.00, si era introdotto dapprima nella yogurteria “YoYogurt” situata all’interno dell’Ospedale San Gerardo, forzando e danneggiando la porta d’ingresso. Una volta all’interno, i giovani hanno sottratto alcuni oggetti e il cibo presente nel locale. Successivamente, si sono spostati presso il complesso “La Dominante ASD”, dove hanno forzato le finestre di alcune attività commerciali, tra cui il bar, rubando e rompendo diverse bottiglie di birra, alcolici e superalcolici, oltre a impossessarsi delle monete contenute nella cassa. Non contenti, hanno anche danneggiato la porta interna della palestra presente nel complesso.

Infine, la banda si è introdotta nella sede della Onlus “Asd Silvia Tremolada”, rompendo completamente la porta d’ingresso. In tutti i casi, i danni arrecati alle strutture sono stati ingenti, e la refurtiva è stata quantificata in oggetti, cibo e denaro contante.

Le accuse e le conseguenze per i giovani fermati

Al termine delle indagini, i otto giovani sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per i reati di furto e tentato furto aggravato dal danneggiamento. Uno di loro, un ragazzo nato nel 2007 e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e per il possesso di oggetti atti ad offendere, è stato anche denunciato perché trovato in possesso di un coltellino con lama di 4 cm, di cui non ha saputo giustificare la detenzione.

I minorenni, di età compresa tra 14 e 17 anni, sono stati riaffidati ai rispettivi genitori, mentre per i maggiorenni sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria.

Le reazioni della comunità e l’importanza della collaborazione

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti delle zone coinvolte, che hanno espresso apprezzamento per la rapidità e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine. La collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato si è rivelata fondamentale per la cattura dei responsabili e la ricostruzione dei fatti. Le segnalazioni tempestive e la presenza delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di individuare e fermare i giovani in fuga, evitando che potessero mettere a segno ulteriori colpi.

Precedenti e prevenzione: il fenomeno dei reati giovanili

Il caso di Monza si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso il fenomeno dei reati commessi da minori e giovani adulti. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di interventi tempestivi e di attività preventive, soprattutto nei confronti dei soggetti già noti per precedenti specifici. In questo caso, la presenza di un ragazzo con precedenti per reati contro il patrimonio e possesso di oggetti atti ad offendere evidenzia la necessità di monitorare con attenzione le situazioni a rischio e di promuovere iniziative di sensibilizzazione e recupero.

Il ruolo delle telecamere e delle segnalazioni

Determinante, ancora una volta, si è rivelato l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza, che hanno consentito alla proprietaria della yogurteria di accorgersi in tempo reale del furto e di allertare la Polizia. Le immagini registrate hanno poi permesso agli investigatori di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e di raccogliere elementi utili per le indagini.

Conclusioni e sviluppi futuri

L’operazione condotta nella notte tra lunedì e martedì a Monza rappresenta un esempio di efficacia e tempestività nell’azione delle forze dell’ordine contro i reati predatori. La collaborazione tra cittadini e Polizia, unita all’impiego delle tecnologie di videosorveglianza, ha permesso di fermare un gruppo di giovani responsabili di furto e danneggiamento ai danni di esercizi commerciali e associazioni del territorio. Resta alta l’attenzione delle autorità verso il fenomeno dei reati giovanili, con l’obiettivo di prevenire episodi simili e garantire la sicurezza della comunità.

IPA