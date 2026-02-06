Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattato un arresto a Villa Literno, in provincia di Caserta,dove un operaio di 36 anni di origini ucraine è stato fermato per tentata rapina aggravata ai danni di un barista. L’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe minacciato il titolare di un bar del centro cittadino con una stecca da biliardo, tentando di ottenere alcolici e denaro contante.

Intervento tempestivo dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa lungo Corso Umberto I, nel cuore di Villa Literno. L’allarme è stato lanciato tramite il Numero Unico di Emergenza “112” e i militari sono giunti sul posto in pochi istanti, riuscendo a evitare conseguenze più gravi per il titolare del bar e per i presenti.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale in uno stato di forte alterazione. Armato di una stecca da biliardo, ha minacciato il proprietario del locale e lo ha aggredito con calci e pugni. L’obiettivo era quello di ottenere alcolici e denaro contante. La situazione di pericolo è stata rapidamente interrotta dall’arrivo dei Carabinieri, che hanno riportato la calma e bloccato l’aggressore in flagranza di reato.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo, identificato come un operaio di 36 anni di origini ucraine e regolarmente soggiornante in Italia, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. La persona offesa, pur visibilmente scossa dall’accaduto, ha scelto di non ricorrere alle cure mediche.

