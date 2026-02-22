La foto del vincitore di Sanremo 2026 è stata già fatta, la rivelazione di Michele Bravi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sanremo 2026 è alle porte e tutta l’Italia freme per conoscere il prossimo vincitore della kermesse canora. In realtà, la foto del trionfatore del Festival esiste già ed è stata già scattata. A rivelarlo è Michele Bravi che ha spiegato come sia una prassi quella di immortalare col trofeo tutti i partecipanti in modo da avere lo scatto subito pronto al momento della proclamazione.

Sanremo 2026, c’è già la foto del vincitore

La foto del vincitore di Sanremo 2026 esiste già, ben prima che Carlo Conti annunci il suo nome sul palco dell’Ariston nella serata finale del Festival, in programma per sabato 28 febbraio.

Il punto è che ne esistono tante quanti sono i cantanti in gara. Come rivelato su TikTok da Michele Bravi, uno dei partecipanti alla kermesse, è questo uno dei trucchetti che l’organizzazione del Festival mette in atto per farsi trovare pronta quando verrà annunciato il nome del vincitore.

Il retroscena sulla foto col trofeo del Festival

Con un video sui social, il cantautore umbro ha raccontato questa piccola stranezza tipica del Festival. Nel filmato postato, Bravi posa davanti a un white screen per un servizio fotografico e proprio queste foto verrebbero utilizzate in caso di sua vittoria a Sanremo 2026.

Parlando direttamente ai suoi follower, svela l’arcano. “Ti fanno fare la foto col premio della vittoria, prima, tipo a dicembre. Tu puoi scegliere o di farla col premio vero, o con ‘sto ciocchetto di legno per i più superstiziosi. Beh, io l’ho fatta col ciocchetto di legno”, dice, non celando un pizzico di scaramanzia.

Solo in un secondo momento, il pezzetto bianco verrebbe poi sostituito dai grafici che lavorano per il Festival con l’effettivo trofeo. Così, avendo le foto di tutti i possibili vincitori, l’organizzazione della kermesse potrà pubblicare la foto dell’unico vero vincitore. Una mossa strategica che, di fatti, evita di dover aspettare gli scatti ufficiali realizzati sul palco del’Ariston.

La rivelazione di Michele Bravi

Michele Bravi sarà protagonista di Sanremo 2026 che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. Si tratta della sua terza partecipazione come concorrente: in gara porterà il brano “Prima o poi”, scritto con Rondine e Gianmarco Grande, e prodotto dallo stesso Bravi con Carlo Di Francesco. Inoltre, nella serata delle cover si esibirà insieme a Fiorella Mannoia con un omaggio a Ornella Vanoni.

Il suo ritorno coincide con la 76ª edizione del Festival, dove mancava da 4 anni. Presentando il suo brano in conferenza stampa, aveva detto: “Sarà un monologo interiore sul senso di inadeguatezza, dedicato a tutte le persone che almeno una volta si sono sentite fuori posto nel mondo”.

Inoltre, in una recente intervista a Il Messaggero, Michele Bravi aveva rivelato quella che potrebbe essere la sua scelta in caso di vittoria del Festival di Sanremo, riguardo alla partecipazione o meno all’Eurovision. “Se dire no a Eurovision significasse dire no a quello che sta succedendo, sottoscriverei il boicottaggio. Ma sono contrario a ogni forma di bavaglio. Ad oggi non so cosa farei se mi dovesse capitare di trovarmi nella situazione di scegliere”.