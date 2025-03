La foto di Giulia Cecchettin rubata dalla chiesa di Saonara, denunciato 70enne: l'aveva portata a Verbania

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La foto di Giulia Cecchettin era sparita dall’altare della chiesa di Saonara, in provincia di Padova. L’allarme era stato lanciato da Andrea Camerotto, zio della giovane ragazza uccisa da Filippo Turetta, e in 24 ore i carabinieri di Legnaro sono stati in grado di rintracciare un uomo. Si tratta di un 70enne, che è stato denunciato. La foto si trovava a Verbania.

Denunciato un 70enne

Il pomeriggio di sabato 29 marzo i carabinieri hanno recuperato la foto di Giulia Cecchettin recentemente rubata dall’altare della chiesa di Saonara (Padova). I militari, su esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro, hanno raggiunto l’abitazione di un 70enne residente a Verbania, in Piemonte.

Gli uomini dell’Arma hanno messo l’uomo di fronte alle sue responsabilità il quale, ormai smascherato, avrebbe riconsegnato spontaneamente la cornice con all’interno la foto della studentessa uccisa da Filippo Turetta.

Fonte foto: ANSA In foto i funerali di Giulia Cecchettin. Un 70enne residente a Verbania è stato denunciato per aver rubato una foto della ragazza dalla chiesa di San Martino di Saonara (Padova)

Per il momento non è dato conoscere i motivi che potrebbero aver spinto il 70enne ad appropriarsi della foto di Giulia Cecchettin. Secondo Padova Today la refurtiva sarà presto restituita alla chiesa di Saonara.

Il furto della foto di Giulia aveva scatenato indignazione tra i residenti, specialmente dopo il post-denuncia pubblicato dallo zio Andrea Camerotto che invitava i responsabili a restituire quanto sottratto alla chiesa e alla famiglia.

La denuncia dello zio

Grazie al lavoro dei carabinieri della stazione di Legnaro è stato possibile ricostruire le fasi del furto della foto di Giulia Cecchettin. La denuncia era partita da Andrea Camerotto, zio della ragazza, che nel gruppo Facebook Sei di Saonara se aveva pubblicato un post: “Chiunque sia stato è pregato di rimetterla al suo posto e vergognarsi”.

Camerotto ricordava, inoltre, che la chiesa era provvista di telecamere e che quindi il gesto poteva essere finito sotto l’occhio elettronico dei sistemi di sicurezza.

Il furto della foto di Giulia Cecchettin

I carabinieri hanno ritrovato la foto di Giulia Cecchettin anche grazie alla collaborazione di don Francesco Silvano Monetti, parroco di Saonara, il quale ha dato loro accesso alle immagini della videosorveglianza.

I filmati hanno registrato che alle 15:23 di giovedì 27 marzo un uomo è entrato nella chiesa, ha prelevato la foto della ragazza e si è allontanato a bordo della sua Fiat Punto. Gli investigatori hanno ricostruito gli spostamenti dell’auto grazie ai sistemi di rilevamento targhe della zona. Come riporta Il Gazzettino il 70enne è stato denunciato.